Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Малоритский район
  5. Малорита
  6. Квартиры

Купить квартиру в Малорита, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
13 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат 30 м² 1/4 Этаж
€ 17,113
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Лермонтова, 1964 г.п., 1 / 4 панель, 30,2 / 30,2 / 17…
Квартира 2 комнатыв Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 4/4 Этаж
€ 17,564
Лот 6842. Уникальная возможность купить квартиру-студию с дизайнерским решением. Подойдёт мо…
Квартира 1 комнатав Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 2/2 Этаж
€ 13,961
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Пионерская, 1965 г.п., 2 / 2 кирпич, 31,6 / 31,6 / 17…
Квартира 1 комнатав Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат 26 м² 1/3 Этаж
€ 8,917
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1976 г.п., 1 / 3 кирпич, 28,0 / 26,1 / 11,…
Квартира 3 комнатыв Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 4/5 Этаж
€ 27,922
Лот 6698. Продаётся светлая, уютная трёхкомнатная квартира в самом центре города на 4 этаже …
Квартира 2 комнатыв Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 3/4 Этаж
€ 15,762
Лот 6543. Продается двухкомнатная квартира в г. Малорита на 3 этаже 4-этажного жилого дома. …
Квартира 1 комнатав Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат 38 м² 3/5 Этаж
€ 15,312
Лот 6516. Продаётся просторная однокомнатная квартира на 3 этаже 5-этажного кирпичного дома …
Квартирав Малорита, Беларусь
Квартира
Малорита, Беларусь
55 м² 2/5 Этаж
€ 4,503
Доля (1/2) в трехкомнатной квартире, г. Малорита, ул. Советская, 1975 г.п., 2 / 5 панель, 55…
Квартира 1 комнатав Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 2/5 Этаж
€ 16,213
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Несенюка, 1987 г.п., 2 / 5 кирпич, 39,4 / 35,9 / 19,5…
Квартира 1 комнатав Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат 37 м² 5/5 Этаж
€ 14,411
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Несенюка, 1984 г.п., 5 / 5 кирпич, 40,0 / 36,5 / 19,8…
Квартира 1 комнатав Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат 27 м² 3/3 Этаж
€ 12,430
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1976 г.п., 3 / 3 кирпич, 27,8 / 27,0 / 16,…
Квартира 3 комнатыв Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
3 Количество комнат 95 м² 1/2 Этаж
€ 21,617
Лот 5284. Продаётся трёхкомнатная квартира в кирпичном доме в г. Малорита 1984 года постройк…
Квартира 1 комнатав Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 3/5 Этаж
€ 15,312
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 2005 г.п., 3 / 5 кирпич, 38,0 / 36,0 / 20,…
Realting.com
Перейти