Купить недвижимость в Малорита, Беларусь

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Дом
Малорита, Беларусь
66 м²
€ 13,510
Лот 6991. В городе Малорита продаётся дом 1967 года постройки общей площадью 66,2 кв.м. Здан…
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат
30 м²
1/4 Этаж
€ 17,113
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Лермонтова, 1964 г.п., 1 / 4 панель, 30,2 / 30,2 / 17…
Дом
Малорита, Беларусь
107 м²
Цена по запросу
Современный дом для круглогодичного проживания в тихом живописном м…
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
2 Количество комнат
42 м²
4/4 Этаж
€ 17,564
Лот 6842. Уникальная возможность купить квартиру-студию с дизайнерским решением. Подойдёт мо…
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
2/2 Этаж
€ 13,961
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Пионерская, 1965 г.п., 2 / 2 кирпич, 31,6 / 31,6 / 17…
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат
26 м²
1/3 Этаж
€ 8,917
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1976 г.п., 1 / 3 кирпич, 28,0 / 26,1 / 11,…
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
3 Количество комнат
61 м²
4/5 Этаж
€ 27,922
Лот 6698. Продаётся светлая, уютная трёхкомнатная квартира в самом центре города на 4 этаже …
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
2 Количество комнат
42 м²
3/4 Этаж
€ 15,762
Лот 6543. Продается двухкомнатная квартира в г. Малорита на 3 этаже 4-этажного жилого дома. …
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат
38 м²
3/5 Этаж
€ 15,312
Лот 6516. Продаётся просторная однокомнатная квартира на 3 этаже 5-этажного кирпичного дома …
Квартира
Малорита, Беларусь
55 м²
2/5 Этаж
€ 4,503
Доля (1/2) в трехкомнатной квартире, г. Малорита, ул. Советская, 1975 г.п., 2 / 5 панель, 55…
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат
36 м²
2/5 Этаж
€ 16,213
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Несенюка, 1987 г.п., 2 / 5 кирпич, 39,4 / 35,9 / 19,5…
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат
37 м²
5/5 Этаж
€ 14,411
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Несенюка, 1984 г.п., 5 / 5 кирпич, 40,0 / 36,5 / 19,8…
Дом
Малорита, Беларусь
113 м²
€ 64,850
Дом под чистовую отделку в г.Малорите. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 112,8 кв.м, общ.- 112,8 к…
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат
27 м²
3/3 Этаж
€ 12,430
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1976 г.п., 3 / 3 кирпич, 27,8 / 27,0 / 16,…
Дом
Малорита, Беларусь
75 м²
€ 4,053
ЛОТ 5438. В продаже жилой дом в агрогородке Малоритский район. Одноэтажный, деревянный, обли…
Дом
Малорита, Беларусь
56 м²
€ 53,141
Жилой дом в г.Малорите. 1962 г.п., реконструкция 2020 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 70,2 кв.м, общ.- …
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
3 Количество комнат
95 м²
1/2 Этаж
€ 21,617
Лот 5284. Продаётся трёхкомнатная квартира в кирпичном доме в г. Малорита 1984 года постройк…
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат
36 м²
3/5 Этаж
€ 15,312
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 2005 г.п., 3 / 5 кирпич, 38,0 / 36,0 / 20,…
Дом
Малорита, Беларусь
136 м²
€ 62,148
Жилой дом в г.Малорите. 2010 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 135,9 кв.м, общ.- 135,9 кв.м, …
Дом
Малорита, Беларусь
166 м²
€ 58,545
Жилой дом в г.Малорите. 2002 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 173,5 кв.м, общ.- 166,0 кв.м, …
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