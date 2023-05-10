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Таунхаусы в Могилевской области, Беларусь

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3 объекта найдено
Таунхаус в Могилёв, Беларусь
Таунхаус
Могилёв, Беларусь
Площадь 178 м²
€ 91,202
Таунхаус в Бобруйск, Беларусь
Таунхаус
Бобруйск, Беларусь
Площадь 397 м²
€ 155,043
Таунхаус в Могилёв, Беларусь
Таунхаус
Могилёв, Беларусь
Площадь 647 м²
€ 364,808

Параметры недвижимости в Могилевской области, Беларусь

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