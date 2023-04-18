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Купить квартиру в Лебедевский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 3/3 Этаж
€ 24,623
Продается 3-х комнатная квартира. Отличное транспортное сообщение в шаговой доступности ЖД с…
Квартира 3 комнатыв Малиновщина, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малиновщина, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 1/1 Этаж
€ 8,696
Уютная 3-комнатная квартира в д.Малиновщина Адрес: д.Малиновщина, ул.Центральная ❤️ Комфортн…

Параметры недвижимости в Лебедевский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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