Купить дом в Логойск, Беларусь

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9 объектов найдено
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Коттедж
Логойск, Беларусь
103 м²
€ 77,460
Новый современный одноэтажный дом по цене квартиры в Минске. Есть возможность обустроить вт…
Дом
Логойск, Беларусь
80 м²
€ 40,531
Коттедж
Логойск, Беларусь
167 м²
€ 62,328
Отличный новый дом в Логойске, 30.9 км. от МКАД. Магазин, банк, школа, детский сад, больница…
Дом
Логойск, Беларусь
44 м²
€ 35,938
Продается дом с удобным местоположением в г. Логойске Что необходимо знать об этом доме:…
Дом
Логойск, Беларусь
58 м²
€ 23,868
Срочно! Великолепное предложение! Продается натуральный, бревенчатый дом в замечательн…
Дом
Логойск, Беларусь
63 м²
€ 40,531
Центр города, рядом озеро. Дом готов к проживанию или использованию под дачу, так же являетс…
Дом
Логойск, Беларусь
68 м²
€ 20,716
Продается дом с хорошим участком Дом пригоден для поживания. Есть подвал для хранения продук…
Дом
Логойск, Беларусь
100 м²
€ 38,640
Продается дом из красного кирпича в г. Логойске . в центре коттеджной застройки. В 2 к…
Коттедж
Логойск, Беларусь
231 м²
€ 145,913
Продается (или обмен на квартиру в Минске) 3-этажный коттедж в г. Логойске. Экологически чис…
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