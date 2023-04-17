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Купить недвижимость в Логойск, Беларусь

18 объектов найдено
Коттеджв Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
103 м²
€ 77,460
Новый современный одноэтажный дом по цене квартиры в Минске. Есть возможность обустроить вт…
Квартира 3 комнатыв Логойск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Логойск, Беларусь
3 Количество комнат 75 м² 5/6 Этаж
€ 37,739
2-этажная квартира в Логойске по ул. Советская Адрес: Логойск, ул. Советская, д. 41   ⭕…
Квартира 2 комнатыв Логойск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 2/2 Этаж
€ 31,524
Продается 2-ух комнатная квартира в кирпичном доме. Обычное, жилое состояние. Окна ПВХ, вход…
Квартира 2 комнатыв Логойск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 1/6 Этаж
€ 32,416
Просторная двухкомнатная квартира с ремонтом в центре г. Логойска! Адрес: Логойск, ул. …
Домв Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
80 м²
€ 40,531
Квартира 2 комнатыв Логойск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 5/5 Этаж
€ 56,294
Продается двухкомнатная квартира в г. Логойск по ул. шоссе Гайненское 1. Дом кирпичный , 202…
Квартира 2 комнатыв Логойск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 3/5 Этаж
€ 39,541
Продается просторная 2-комнатная квартира в экологически чистом и живописном месте Минской о…
Квартира 1 комнатав Логойск, Беларусь
Квартира 1 комната
Логойск, Беларусь
1 Количество комнат 38 м² 5/5 Этаж
€ 29,633
Просторная однокомнатная квартира 2019 г. постройки в кирпичном доме. Общая площадь 38,0/17,…
Квартира 2 комнатыв Логойск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 2/2 Этаж
€ 29,723
Продается просторная 2-комнатная квартира в г. Логойск. Кирпичный дом. Квартира находится на…
Коттеджв Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
167 м²
€ 62,328
Отличный новый дом в Логойске, 30.9 км. от МКАД. Магазин, банк, школа, детский сад, больница…
Квартира 3 комнатыв Логойск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Логойск, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 1/2 Этаж
€ 29,723
Продаётся просторная, тёплая и уютная 3-х комнатная квартира, площадь 57.7/41.0/6.5 в г. Лог…
Домв Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
44 м²
€ 35,938
Продается дом с удобным местоположением в г. Логойске Что необходимо знать об этом доме:​​​…
Домв Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
58 м²
€ 23,868
Срочно! Великолепное предложение!  Продается натуральный, бревенчатый дом в замечательн…
Домв Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
63 м²
€ 40,531
Центр города, рядом озеро. Дом готов к проживанию или использованию под дачу, так же являетс…
Домв Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
68 м²
€ 20,716
Продается дом с хорошим участком Дом пригоден для поживания. Есть подвал для хранения продук…
Квартира 2 комнатыв Логойск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 2/2 Этаж
€ 25,039
Продаётся просторная, тёплая и уютная двухкомнатная квартира площадью 39,8 кв.м в г. Логойск…
Домв Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
100 м²
€ 38,640
Продается дом из красного кирпича в г. Логойске .  в центре коттеджной застройки. В 2 к…
Коттеджв Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
231 м²
€ 145,913
Продается (или обмен на квартиру в Минске) 3-этажный коттедж в г. Логойске. Экологически чис…
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