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Купить коттедж в Логойск, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттеджв Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
103 м²
€ 77,460
Новый современный одноэтажный дом по цене квартиры в Минске. Есть возможность обустроить вт…
Коттеджв Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
167 м²
€ 62,328
Отличный новый дом в Логойске, 30.9 км. от МКАД. Магазин, банк, школа, детский сад, больница…
Коттеджв Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
231 м²
€ 145,913
Продается (или обмен на квартиру в Минске) 3-этажный коттедж в г. Логойске. Экологически чис…
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