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Таунхаусы в Логойский район, Беларусь

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1 объект найдено
Таунхаус с мебелью, с гаражом, с ландшафтным дизайном в Логойский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус с мебелью, с гаражом, с ландшафтным дизайном
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 300 м²
Описание посёлка: - Территория огорожена, круглосуточная охрана, видеонаблюдение на территор…
€199,145
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Параметры недвижимости в Логойский район, Беларусь

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