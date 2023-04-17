Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Каменецкий район
  5. Каменец
  6. Дома

Купить дом в Каменец, Беларусь

6 объектов найдено
Дом 5 комнатв Каменец, Беларусь
Дом 5 комнат
Каменец, Беларусь
5 Количество комнат 300 м² Количество этажей 1
€ 327,733
Лот 6394. Ищете хорошую инвестицию в сфере туризма, на которую не влияют внешние факторы? Р…
Домв Каменец, Беларусь
Дом
Каменец, Беларусь
94 м²
€ 45,519
ЛОТ 1075. Одноэтажный жилой дом в деревне в Каменецком районе. Стены дома выполнены из газос…
Домв Каменец, Беларусь
Дом
Каменец, Беларусь
54 м²
€ 11,744
ЛОТ 417. Отличное предложение жилого дома в живописном месте: берег реки Лесная, подножие Ка…
Домв Каменец, Беларусь
Дом
Каменец, Беларусь
€ 22,759
Предлагаем Вашему вниманию жилой дом в г. Каменец, всего в 15 км от крупнейшего реликтового …
Домв Каменец, Беларусь
Дом
Каменец, Беларусь
74 м²
€ 23,442
ЛОТ 4619. В продаже жилой дом, расположенный в г. Каменце. Общая площадь строения 74,2м2, жи…
Домв Каменец, Беларусь
Дом
Каменец, Беларусь
80 м²
€ 4,552
Лот 3786. Выгодное предложение! Домик в деревне рядом с Каменцем. Дом деревянный общей площа…
Realting.com
Перейти