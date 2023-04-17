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Купить недвижимость в Каменец, Беларусь

10 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Каменец, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменец, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 2/5 Этаж
€ 23,579
ЛОТ 6987. Срочная продажа! Продаётся трехкомнатная квартира на втором этаже 5-этажного кирпи…
Квартира 1 комнатав Каменец, Беларусь
Квартира 1 комната
Каменец, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 5/5 Этаж
€ 15,021
1-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1980 г.п., 5 / 5 кирпич, 42,4 / 39,3 / 22,6…
Дом 5 комнатв Каменец, Беларусь
Дом 5 комнат
Каменец, Беларусь
5 Количество комнат 300 м² Количество этажей 1
€ 327,733
Лот 6394. Ищете хорошую инвестицию в сфере туризма, на которую не влияют внешние факторы? Р…
Домв Каменец, Беларусь
Дом
Каменец, Беларусь
94 м²
€ 45,519
ЛОТ 1075. Одноэтажный жилой дом в деревне в Каменецком районе. Стены дома выполнены из газос…
Квартира 3 комнатыв Каменец, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменец, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 4/4 Этаж
€ 19,118
3-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1983 г.п., 4 / 4 панель, 61,2 / 57,9 / 35,2…
Домв Каменец, Беларусь
Дом
Каменец, Беларусь
54 м²
€ 11,744
ЛОТ 417. Отличное предложение жилого дома в живописном месте: берег реки Лесная, подножие Ка…
Домв Каменец, Беларусь
Дом
Каменец, Беларусь
€ 22,759
Предлагаем Вашему вниманию жилой дом в г. Каменец, всего в 15 км от крупнейшего реликтового …
Домв Каменец, Беларусь
Дом
Каменец, Беларусь
74 м²
€ 23,442
ЛОТ 4619. В продаже жилой дом, расположенный в г. Каменце. Общая площадь строения 74,2м2, жи…
Квартира 1 комнатав Каменец, Беларусь
Квартира 1 комната
Каменец, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 1/5 Этаж
€ 19,664
1-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1987 г.п., 1 / 5 кирпич, 41,8 / 38,5 / 22,7…
Домв Каменец, Беларусь
Дом
Каменец, Беларусь
80 м²
€ 4,552
Лот 3786. Выгодное предложение! Домик в деревне рядом с Каменцем. Дом деревянный общей площа…
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