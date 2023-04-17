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Купить квартиру в Каменец, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Каменец, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменец, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 2/5 Этаж
€ 23,579
ЛОТ 6987. Срочная продажа! Продаётся трехкомнатная квартира на втором этаже 5-этажного кирпи…
Квартира 1 комнатав Каменец, Беларусь
Квартира 1 комната
Каменец, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 5/5 Этаж
€ 15,021
1-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1980 г.п., 5 / 5 кирпич, 42,4 / 39,3 / 22,6…
Квартира 3 комнатыв Каменец, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменец, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 4/4 Этаж
€ 19,118
3-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1983 г.п., 4 / 4 панель, 61,2 / 57,9 / 35,2…
Квартира 1 комнатав Каменец, Беларусь
Квартира 1 комната
Каменец, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 1/5 Этаж
€ 19,664
1-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1987 г.п., 1 / 5 кирпич, 41,8 / 38,5 / 22,7…
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