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Купить коттедж в Колодищи, Беларусь

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71 объект найдено
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
297 м²
€ 271,445
Статусный коттедж в перспективном и живописном месте аг. Колодищи , ул. Троицкая 7. В непоср…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
241 м²
€ 149,295
Продаётся дом в Аг Колодищи 2 (полигон). Дом расположился на участке в 15 соток. На участке …
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
275 м²
Цена по запросу
Предлагаем Вашему вниманию прекрасный коттедж по Московскому направлению в аг.Колодищи,…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
315 м²
€ 221,680
Продаются коттедж в стиле шале с цокольным этажом площадью 100 кв. м и хозблок площадью 186 …
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
192 м²
€ 185,488
Продается Коттедж в аг. Колодищи (Полигон) на 15 сотках в 9км от Минска. Пирог дома:&nb…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
190 м²
€ 176,440
Стильный , современный коттедж - в стиле шале.  Он находится в а.г. Колодищи ул. Серебр…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
274 м²
€ 248,825
Продажа коттеджа, расположенного по адресу а/г Колодищи, ул. Ясная д. 25 Общая площадь СНБ- …
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
239 м²
€ 298,590
Доброго времени суток ! Продается добротный, новый коттедж на четыре спальни, который находи…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
332 м²
Цена по запросу
Продаётся уникальный новый стильный элитарный энергоэффективный коттедж премиум-класса с соб…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
130 м²
€ 268,731
Продается коттедж в а.г. Колодищи 8 км от МКАД Московское направление    В ка…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
171 м²
€ 180,059
  Продаётся  двухэтажный коттедж в живописном месте аг. Колодищи, Минский р-н…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
140 м²
€ 352,879
Новый стильный коттедж в а.г.Колодищи. Комфортный и функциональный проект дома, грамотная пл…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
400 м²
€ 113,102
Продается просторный недостроенный коттедж 399,71 м2 в очень удачном месте агрогородка …
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
230 м²
€ 248,825
Продаётся прекрасный загородный особняк 100% готовности с мебелью с вековыми деревьями, с зе…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
215 м²
€ 244,301
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
246 м²
€ 298,590
 Рядом с Минском в  агрогородке Колодищи по улице Васильевская  продается&nbs…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
302 м²
€ 289,541
Доброго времени суток ! Продается  добротный коттедж на пять спален, который находится …
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
275 м²
€ 96,363
Предлагаем Вашему вниманию прекрасный коттедж по Московскому направлению в аг.Колодищи,…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
170 м²
€ 192,726
Уютный одноэтажный коттедж в аг. Колодищи, в лесном массиве. В 6 км от МКАД. До пр.Независим…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
211 м²
€ 339,307
Продаётся новый коттедж 2021 г. современный ШАЛЕ, полностью меблирован, с бытовой …
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
193 м²
€ 221,680
Продается современный коттедж в аг.Колодищи, готовый для проживания. Все коммуникации - цент…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
232 м²
€ 207,203
Продажа коттеджа под чистовую отделку, аг. Колодищи, ул. Есенина. Авторский архитектурный пр…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
187 м²
€ 244,301
Доброго времени суток ! Хочу вам рассказать о прекрасном коттедже , который находится в агро…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
313 м²
€ 226,205
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
237 м²
€ 187,297
Современный коттедж в Колодищи-2, Полигон.   Тихая уютная улица напротив Биологического…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
260 м²
€ 176,440
Комфортный, уютный, с теплой атмосферой Дом, в котором хочется жить. Дом возведен бригадой п…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
370 м²
€ 271,445
Продаётся престижный энергоэффективный современный коттедж вблизи "Глебковского биосфер…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
167 м²
€ 81,434
Коттедж в продажу п Колодищи ул Живописная
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
211 м²
€ 207,203
Продается коттедж в аг.Колодищи (Московское направление, 8 км от МКАД) Коттедж в аг.Колодищи…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
237 м²
€ 161,872
Доброго времени суток ! Хочу вам рассказать о прекрасном коттедже , который находится в агро…
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