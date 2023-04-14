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Купить квартиру в Колодищи, Беларусь

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12 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Колодищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат 66 м² 2/3 Этаж
€ 79,534
2-ух комнатная квартира со стильным ремонтом в аг Колодищи! Адрес: аг. Колодищи, ул. Липовая…
Квартира 2 комнатыв Колодищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат 35 м² 1/2 Этаж
€ 33,388
Всего в 8 км от Минска продаю двухкомнатную квартиру в двухэтажном кирпичном доме. Аккуратны…
Квартира 3 комнатыв Колодищи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищи, Беларусь
3 Количество комнат 70 м² 2/2 Этаж
€ 43,884
Продаётся 3-комнатная квартира Минский район, аг.Колодищи, ул.Танковая, д. 8Б. 2/2 этажного …
Квартира 2 комнатыв Колодищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 2/2 Этаж
€ 34,564
Поселок Колодищи расположены в 8км от МКАД в окружении соснового леса. В поселке хорошо разв…
Квартира 2 комнатыв Колодищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 2/2 Этаж
€ 35,016
Продаётся 2-х комнатная квартира в а.г.Колодищи, ул. Геофизика 2. Светлая, уютная квартира о…
Квартира 2 комнатыв Колодищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 3/3 Этаж
€ 50,670
Продается 2-х комнатная квартира с современной планировкой и хорошим ремонтом. По тех. пасп…
Квартира 5 комнатв Колодищи, Беларусь
Квартира 5 комнат
Колодищи, Беларусь
5 Количество комнат 210 м² 1/2 Этаж
€ 180,873
Эксклюзивный, современный дом со вторым светом в Колодищах! 3D-виртуальный тур:Виртуальный т…
Квартира 3 комнатыв Колодищи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищи, Беларусь
3 Количество комнат 74 м² 2/4 Этаж
€ 60,623
Продаётся просторная 3-х комнатная квартира в аг. Колодищи, ул. Лесная д.15. Светл…
Квартирав Колодищи, Беларусь
Квартира
Колодищи, Беларусь
21 м²
€ 18,639
   Дом расположен на ровном участке – 8,28 соток, находящегося в частной соб…
Квартира 3 комнатыв Колодищи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищи, Беларусь
3 Количество комнат 86 м² 3/3 Этаж
€ 101,340
Предлагаем Вам большую и уютную, светлую квартиру по адресу аг. Колодищи, Дубовый Лог 10 Пре…
Квартира 5 комнатв Колодищи, Беларусь
Квартира 5 комнат
Колодищи, Беларусь
5 Количество комнат 221 м² 1/2 Этаж
€ 250,635
Входная группа- изгородь из спиреи Little princess, гортензии Lime Light и котовника. Внутри…
Квартирав Колодищи, Беларусь
Квартира
Колодищи, Беларусь
52 м²
€ 22,620
Продается земельный участок 8 сотки со строением и подключенными коммуникациями в центре а.г…
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