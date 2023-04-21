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Дома в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь

41 объект найдено
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
97 м²
€ 17,232
Дом с участком 16 соток в 23-х км от Минска Адрес: Шепели, ул. Новая   ❤️ Сборно-щитово…
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
159 м²
€ 40,117
Продается дом в д. Лысая Гора, пар. Центральный, 31 км от МКАД по Мядельскому направлению. У…
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
18 м²
€ 8,206
Продается дача в Садовом товариществе Ромашка Соломореченская. 12 км от Минска по хорошей до…
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 20,788
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
71 м²
€ 32,732
Продаётся уютная двухэтажная дача! Адрес: СТ Берёзка-1998 ⭕️ О Вашем будущем доме: - Бревенч…
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
26 м²
€ 16,047
Продается дом с участком земли 17,2 сотки в ПНВ. Ширина участка 20м, длина – 100м. Дом…
Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
136 м²
€ 52,881
Поможем выгодно продать Вашу недвижимость для покупки этого объекта. ООО "Агентство нед…
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 15,864
Продаётся приватизированный участок с кирпичным домом в двух уровнях в садовом товариществе …
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 9,026
Продается дача в живописном лесном месте в СТ «ЯСНАЯ РАДУГА», 25 км от МКАД…
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
310 м²
€ 63,731
Новый коттедж в садовом товариществе Водолей-2010. В просторном доме на высоком качественном…
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
67 м²
€ 19,147
Продается дачный дом с мансардным этажом 66,7 м2 и баней в Минском районе 15 км от Минс…
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
119 м²
€ 53,793
Дом расположен в 25 км от МКАД в Мядельском направлении, в живописном месте рядом с лесом. В…
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 31,911
Продается уютная, благоустроенная дача в живописном месте. Рядом лес, река. 28 км от Минска.…
Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
208 м²
€ 50,146
Продается  дом с участоком 13.57 сот. в С/Т Черница, Минский район(17 км от Минска), Мя…
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 34,555
Плиний Старший утверждал: «Дом – это там, где твоё сердце…»  С…
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 50,966
Продается отличной дачи в С/Т "Беларучи". Дом расположен на участке в 10 соток, по…
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
147 м²
€ 154,084
Продается коттедж в живописном месте возле озера Вяча.   Дом новый, никто не проживал. …
Коттедж в Юзуфово, Беларусь
Коттедж
Юзуфово, Беларусь
186 м²
€ 109,409
СРОЧНО!!! ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ 2-УРОВНЕВЫЙ КОТТЕДЖ, 100% ГОТОВНОСТИ, РЯДОМ С МИНСКОМ В АГР.…
Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 50,146
              Продается современный коттедж( дача) в СТ &…
Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 40,937
Продается участок  с не достроенным законсервированным домом в  деревне Масловичи …
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
154 м²
€ 113,968
Дом расположен в 16 км от МКАД по трассе Р58 в направлении г.п.Радошковичи. Это двухэта…
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 22,794
Продается  дачный дом  в СТ "Трактор-Колоницы". Дом бревенчатый, об…
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
11 м²
€ 14,770
Ровный участок 9,90 соток вблизи леса. Чистая, плодородная земля, адекватные соседи.&nb…
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
119 м²
€ 34,646
Садовый домик в садовом товариществе построенный из нового бруса, обложен кирпичем, оштукату…
Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
116 м²
€ 80,233
Продаётся авторский престижный коттедж (загородный дом) из кирпича премиум-класса 100% готов…
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
116 м²
€ 80,233
Продаётся авторский престижный коттедж (загородный дом) из кирпича премиум-класса 100% готов…
Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 173,231
Коттедж-дача в живописном месте рядом с лесом и водоемом 2 х этажный блочный дом, с парковок…
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 15,408
Продается уютная ,теплая дача в 17 км от Минска в СТ «Солнечная поляна-85»! Само…
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
170 м²
€ 123,085
Продажа дома садовое товарищество Калезея. Дом 2020 года постройки  расположен в живопи…
Дом в Комсомолец, Беларусь
Дом
Комсомолец, Беларусь
€ 45,496
Участок с домом в живописном месте!

Параметры недвижимости в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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