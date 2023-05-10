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Пентхаусы в Гродненском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в Гродно, Беларусь
Пентхаус 2 спальни
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 3/2
€ 30,097

Параметры недвижимости в Гродненском районе, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитная
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