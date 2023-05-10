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Дома в Гродненском районе, Беларусь

Подлабенский сельский Совет
26
Коптёвский сельский Совет
22
Вертелишковский сельский Совет
13
Обуховский сельский Совет
11
Озёрский сельский Совет
10
Квасовский сельский Совет
9
Скидель
8
Гожский сельский Совет
7
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135 объектов найдено
Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
€ 15,504
Дом 2 комнаты в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Количество этажей 1
€ 15,504
Дом в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 9 м²
€ 15,504
Дом 2 комнаты в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Квасовский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
€ 15,504
Дом в Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Обуховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
€ 10,032
Дом в Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Обуховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
€ 10,032
Дом 4 комнаты в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Квасовский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 45 м²
Количество этажей 2
€ 10,032
Дом в Озёрский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озёрский сельский Совет, Беларусь
Площадь 90 м²
€ 8,664
Дом в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
€ 2,918
Дом 2 комнаты в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Квасовский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 24 м²
Количество этажей 1
€ 2,918
Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 378 м²
€ 54,721
Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
€ 8,208
Дом 5 комнат в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 378 м²
Количество этажей 2
€ 54,721
Дом 1 комната в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 комната
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
€ 8,208
Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
€ 10,488
Дом в Скидель, Беларусь
Дом
Скидель, Беларусь
Площадь 78 м²
€ 31,921
Дом в Ратичи, Беларусь
Дом
Ратичи, Беларусь
Площадь 58 м²
€ 24,169
Дом 3 комнаты в Ратичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Ратичи, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
€ 24,169
Дом 3 комнаты в Скидель, Беларусь
Дом 3 комнаты
Скидель, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
€ 31,921
Дом в Коробчицы, Беларусь
Дом
Коробчицы, Беларусь
Площадь 183 м²
€ 114,003
Дом 5 комнат в Коробчицы, Беларусь
Дом 5 комнат
Коробчицы, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
€ 114,003
Дом в Коробчицы, Беларусь
Дом
Коробчицы, Беларусь
Площадь 474 м²
Цена по запросу
Дом в Одельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Одельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 124 м²
€ 59,281
Дом в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
€ 14,136
Дом в Гожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
€ 28,729
Дом в Гожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 164 м²
€ 50,161
Дом 5 комнат в Гожский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Гожский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
€ 50,161
Дом в Коробчицы, Беларусь
Дом
Коробчицы, Беларусь
Площадь 130 м²
€ 42,832
Дом в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
€ 12,767
Дом в Вертелишки, Беларусь
Дом
Вертелишки, Беларусь
Площадь 74 м²
€ 41,040

Параметры недвижимости в Гродненском районе, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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