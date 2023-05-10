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Беларусь
Гродненская область
Гродненский район
Дома
Дома в Гродненском районе, Беларусь
Подлабенский сельский Совет
26
Коптёвский сельский Совет
22
Вертелишковский сельский Совет
13
Обуховский сельский Совет
11
Озёрский сельский Совет
10
Квасовский сельский Совет
9
Скидель
8
Гожский сельский Совет
7
Скидельский сельский Совет
5
Путришковский сельский Совет
3
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135 объектов найдено
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Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 15,504
Дом 2 комнаты
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
2
36 м²
1
€ 15,504
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
9 м²
€ 15,504
Дом 2 комнаты
Квасовский сельский Совет, Беларусь
2
94 м²
2
€ 15,504
Дом
Обуховский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 10,032
Дом
Обуховский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 10,032
Дом 4 комнаты
Квасовский сельский Совет, Беларусь
4
45 м²
2
€ 10,032
Дом
Озёрский сельский Совет, Беларусь
90 м²
€ 8,664
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
24 м²
€ 2,918
Дом 2 комнаты
Квасовский сельский Совет, Беларусь
2
24 м²
1
€ 2,918
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
378 м²
€ 54,721
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
30 м²
€ 8,208
Дом 5 комнат
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
5
378 м²
2
€ 54,721
Дом 1 комната
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
1
30 м²
1
€ 8,208
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
32 м²
€ 10,488
Дом
Скидель, Беларусь
78 м²
€ 31,921
Дом
Ратичи, Беларусь
58 м²
€ 24,169
Дом 3 комнаты
Ратичи, Беларусь
3
58 м²
1
€ 24,169
Дом 3 комнаты
Скидель, Беларусь
3
78 м²
1
€ 31,921
Дом
Коробчицы, Беларусь
183 м²
€ 114,003
Дом 5 комнат
Коробчицы, Беларусь
5
183 м²
2
€ 114,003
Дом
Коробчицы, Беларусь
474 м²
Цена по запросу
Дом
Одельский сельский Совет, Беларусь
124 м²
€ 59,281
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 14,136
Дом
Гожский сельский Совет, Беларусь
103 м²
€ 28,729
Дом
Гожский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 50,161
Дом 5 комнат
Гожский сельский Совет, Беларусь
5
164 м²
2
€ 50,161
Дом
Коробчицы, Беларусь
130 м²
€ 42,832
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 12,767
Дом
Вертелишки, Беларусь
74 м²
€ 41,040
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Параметры недвижимости в Гродненском районе, Беларусь
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