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61 объект найдено
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Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2
50 м²
2/2
Цена по запросу
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1
31 м²
5/5
€ 25,537
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1
1
31 м²
5/5
€ 25,537
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2
1
50 м²
2/2
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2
62 м²
2/10
€ 60,649
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2
1
62 м²
2/10
€ 61,561
Квартира
Гродно, Беларусь
€ 0
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2
44 м²
3/3
€ 38,305
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3
50 м²
5/5
€ 29,185
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3
1
50 м²
5/5
€ 29,185
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3
66 м²
3/12
€ 43,777
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3
1
66 м²
3/12
€ 43,777
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2
51 м²
1/2
€ 36,174
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2
51 м²
1/2
€ 54,265
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2
1
51 м²
1/2
€ 54,265
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1
30 м²
2/4
€ 22,801
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1
1
30 м²
2/4
€ 22,801
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2
45 м²
4/5
€ 50,161
Квартира
Скидель, Беларусь
161 м²
€ 109,442
Квартира 4 комнаты
Головачи, Беларусь
4
102 м²
2/2
€ 36,481
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2
1
45 м²
4/5
€ 50,161
Квартира 5 комнат
Гродно, Беларусь
5
107 м²
3/3
€ 101,234
Квартира 5 комнат
Гродно, Беларусь
5
1
107 м²
3/3
€ 101,234
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1
41 м²
8/9
€ 39,217
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1
1
41 м²
8/9
€ 39,217
Квартира
Гродно, Беларусь
32 м²
€ 20,064
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2
50 м²
1/2
€ 36,481
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2
1
50 м²
1/2
€ 36,481
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2
1
48 м²
3/5
€ 31,921
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2
32 м²
1/2
€ 29,176
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Параметры недвижимости в Гродненском районе, Беларусь
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