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Квартиры в Гродненском районе, Беларусь

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61 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Цена по запросу
Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 5/5
€ 25,537
Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5/5
€ 25,537
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/10
€ 60,649
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/10
€ 61,561
Квартира в Гродно, Беларусь
Квартира
Гродно, Беларусь
€ 0
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 3/3
€ 38,305
Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
€ 29,185
Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
€ 29,185
Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 3/12
€ 43,777
Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/12
€ 43,777
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/2
€ 36,174
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/2
€ 54,265
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/2
€ 54,265
Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
€ 22,801
Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
€ 22,801
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 4/5
€ 50,161
Квартира в Скидель, Беларусь
Квартира
Скидель, Беларусь
Площадь 161 м²
€ 109,442
Квартира 4 комнаты в Головачи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Головачи, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 102 м²
Этаж 2/2
€ 36,481
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4/5
€ 50,161
Квартира 5 комнат в Гродно, Беларусь
Квартира 5 комнат
Гродно, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 107 м²
Этаж 3/3
€ 101,234
Квартира 5 комнат в Гродно, Беларусь
Квартира 5 комнат
Гродно, Беларусь
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 3/3
€ 101,234
Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Этаж 8/9
€ 39,217
Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 8/9
€ 39,217
Квартира в Гродно, Беларусь
Квартира
Гродно, Беларусь
Площадь 32 м²
€ 20,064
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
€ 36,481
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
€ 36,481
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/5
€ 31,921
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 32 м²
Этаж 1/2
€ 29,176

Параметры недвижимости в Гродненском районе, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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