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Купить дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
28 м²
€ 19,223
Лот 7061. В продаже дом в деревне на берегу реки Белая. Стены возведены из бруса и обложены …
Домв Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 8,238
Лот 6392. Дом в деревне Каменецкого района (район Беловежской пущи). Дом - дерево, ошалеван …
Домв Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
95 м²
€ 14,188
Лот 6389. Коробка жилого одноэтажного дома 10х10 м в живописном месте вблизи с Беловежской п…

Параметры недвижимости в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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