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Купить квартиру в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Дмитровичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дмитровичи, Беларусь
3 Количество комнат 83 м² 1/2 Этаж
€ 6,408
Лот 5880. Трехкомнатная квартира в блокированном двухэтажном жилом доме в Дмитровичском сель…
Квартира 2 комнатыв Дмитровичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дмитровичи, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 1/2 Этаж
€ 6,408
Лот 5881. Двухкомнатная квартира в блокированном двухэтажном жилом доме в Дмитровичском сель…
Квартира 1 комнатав Дмитровичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Дмитровичи, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 1/2 Этаж
€ 6,408
Лот 5879. Однокомнатная квартира в блокированном двухэтажном жилом доме в Дмитровичском сель…

Параметры недвижимости в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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