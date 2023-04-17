Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Березинский район
  5. Березино
  6. Коттеджи

Купить коттедж в Березино, Беларусь

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттеджв Березино, Беларусь
Коттедж
Березино, Беларусь
199 м²
€ 127,452
Дом расположен в небольшом городе Березино (районный центр Минской области), что в 90км от М…
Realting.com
Перейти