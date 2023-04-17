Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Березинский район
  5. Березино

Купить недвижимость в Березино, Беларусь

8 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Березино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Березино, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 1/5 Этаж
€ 26,856
Квартира в хорошем состоянии. Стеклопакеты ПВХ, встроенная кухня, шкаф-купе в прихожей. Межк…
Коттеджв Березино, Беларусь
Коттедж
Березино, Беларусь
199 м²
€ 127,452
Дом расположен в небольшом городе Березино (районный центр Минской области), что в 90км от М…
Квартира 3 комнатыв Березино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Березино, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 1/5 Этаж
€ 26,310
Продаётся просторная трёхкомнатная квартира в центре города! Адрес: г. Березино, ул. Октябрь…
Домв Березино, Беларусь
Дом
Березино, Беларусь
45 м²
€ 7,283
Продажа дома на берегу реки Березины в аг Бродец Площадь 45,4/23,6/22 м.кв. Дом деревянный. …
Квартира 2 комнатыв Березино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Березино, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 1/4 Этаж
€ 20,939
Дом после кап.ремонта, утеплён, квартира в аккуратном состоянии, полы – доска, кафель …
Домв Березино, Беларусь
Дом
Березино, Беларусь
57 м²
€ 19,118
Сруб обложен кирпичом, в хорошем состоянии, 57 м/кв, отопление на газу, русская печь, вода н…
Домв Березино, Беларусь
Дом
Березино, Беларусь
91 м²
€ 21,394
Просторный, светлый дом с хорошей планировкой. Без отделки. Новые стеклопакеты. Газ подведён…
Домв Березино, Беларусь
Дом
Березино, Беларусь
159 м²
€ 42,787
   Продаётся 2-уровневый коттедж в г. Березино, Минская обл. Возможна пр…
Realting.com
Перейти