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Продажа таунхаусов в Беларуси

Брест
2
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2 объекта найдено
Таунхаусв Брест, Беларусь
Таунхаус
Брест, Беларусь
149 м²
€ 75,117
Лот 6551. Присматриваете себе таунхаус на 2 собственника? Без проходных дворов, с полноценно…
Таунхаусв Брест, Беларусь
Таунхаус
Брест, Беларусь
101 м²
€ 74,201
Предлагаем Вам приобрести двухуровневый таунхаус в городе Бресте, расположенном в микрорайон…

Параметры недвижимости в Брестская область, Беларусь

недорогая
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