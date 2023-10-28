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Таунхаусы в Барановичи, Беларусь

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1 объект найдено
Таунхаус с гаражом, с баней, с беседкой в Барановичи, Беларусь
Таунхаус с гаражом, с баней, с беседкой
Барановичи, Беларусь
Площадь 935 м²
Отличное предложение!!! Продается таунхаус в г.Барановичи. Фундамент блочный, стены -кирпич,…
€141,908

Параметры недвижимости в Барановичи, Беларусь

недорогая
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