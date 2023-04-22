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Дома в Барановичский район, Беларусь

Городищенский сельский Совет
3
Жемчужненский сельский Совет
2
Крошинский сельский Совет
2
Новомышский сельский Совет
2
Столовичский сельский Совет
2
Леснянский сельский Совет
1
Малаховецкий сельский Совет
1
13 объектов найдено
Дом в Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 5,317
В продаже дачный домик в д. Полонка. * Площадь: общая – 52 кв.м. * Окна: деревянные; *…
Дом в Крошинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крошинский сельский Совет, Беларусь
€ 9,462
Хотите жить на природе? Всего пару минут езды от города и вы попадаете в тихое, спокойное жи…
Дом в Столовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Столовичский сельский Совет, Беларусь
67 м²
€ 7,390
Продается жилой дом в д. Меденевичи. * Площадь: общая – 66,5 кв.м., жилая – 39,8…
Дом в Городищенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городищенский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 27,036
Продается жилой дом в д. Жабинцы. * Площадь: общая – 78,4 кв.м., жилая – 32,8 кв…
Дом в Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
71 м²
€ 8,471
В продаже дачный домик в Барановичском районе. * Площадь: общая – 70,6 кв.м. * Окна: д…
Дом в Тешевле, Беларусь
Дом
Тешевле, Беларусь
36 м²
€ 5,768
!В продаже дом с большим участком! * Площадь: общая – 36 кв.м., жилая – 26,4 кв.…
Дом в Малаховецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Малаховецкий сельский Совет, Беларусь
€ 62,903
Продажа незавершенного капитального строения в д. Глинище, р-н Диприза! * Окна: стеклопакеты…
Дом в Городище, Беларусь
Дом
Городище, Беларусь
54 м²
€ 19,736
Продается уютный дом, полностью готовый к проживанию. Дом 1954 года постройки, но в доме вып…
Дом в Советский, Беларусь
Дом
Советский, Беларусь
65 м²
€ 15,320
Продажа жилого дома в пос. Советском. * Площадь: общая – 65,3 кв.м., жилая – 38,…
Дом в Новая Мышь, Беларусь
Дом
Новая Мышь, Беларусь
103 м²
€ 52,269
Продается дом (незавершенное капитальное строение) с земельным участком 15 соток (частная со…
Дом в Столовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Столовичский сельский Совет, Беларусь
€ 27,036
Продается жилой дом мансардного типа в живописном пригороде г. Барановичи. Дом блочно-кирпич…
Дом в Подлесейки, Беларусь
Дом
Подлесейки, Беларусь
88 м²
€ 19,826
Продадим или обменяем дом на квартиру в г. Минске. Адрес: д. Подлесейки, Барановичский р-н, …
Коттедж в Леснянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Леснянский сельский Совет, Беларусь
111 м²
€ 112,648
Продажа жилого дома в д. Павлиново! * Площадь: общая – 110,6 кв.м., жилая – 55,7…

Параметры недвижимости в Барановичский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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