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Квартиры в Барановичский район, Беларусь

Жемчужненский сельский Совет
1
Крошинский сельский Совет
1
Новомышский сельский Совет
1
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3 объекта найдено
Квартира в Новомышский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Новомышский сельский Совет, Беларусь
76 м²
€ 23,341
Продажа части дома в статусе квартиры в д. Приозёрная. * Площадь: общая – 75,7 кв.м., …
Квартира 3 комнаты в Жемчужный, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жемчужный, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 3/3 Этаж
€ 32,443
3-комнатная квартира в аг. Жемчужный! * 3 эт./ 3-эт. кирпичного дома; * Площадь: общая &ndas…
Квартира 2 комнаты в Подлесейки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Подлесейки, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 1/2 Этаж
€ 5,407
2-комнатная квартира в д. Подлесейки.   * Площадь: общая – 47 кв. м. жилая &ndash…

Параметры недвижимости в Барановичский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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