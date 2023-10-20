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Квартиры в Багамские острова

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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Berry Islands, Багамские острова
Квартира 3 спальни
Berry Islands, Багамские острова
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Великолепный вид на пляж. Bahama Beach Condo, второй уровень, 3 спальни, 3 ванные комнаты, н…
€612,583
Студия 1 спальня в Багамские острова
Студия 1 спальня
Багамские острова
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
На белых песках пляжа Кейбл в Нассау наступила новая эра багамского гламура. Баха Мар - един…
€1,13 млн
Квартира 2 спальни в Багамские острова
Квартира 2 спальни
Багамские острова
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
На белых песках пляжа Кейбл в Нассау наступила новая эра багамского гламура. Баха Мар - един…
€1,14 млн
Квартира 2 спальни в Нассау, Багамские острова
Квартира 2 спальни
Нассау, Багамские острова
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Наслаждайтесь потрясающими панорамными видами из этой угловой квартиры с 2 спальнями и 2,5 в…
€1,42 млн
Квартира 3 спальни в Нассау, Багамские острова
Квартира 3 спальни
Нассау, Багамские острова
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Самый престижный кондоминиум Paradise Island сочетает в себе все самое лучшее, что есть на о…
€1,84 млн

Параметры недвижимости в Багамские острова

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