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Квартиры в Армении

Ереван
237
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237 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/6
Продается 3-комнатная квартира, г. Ереван, административный район Канакер-Зейтун, улица Дави…
€144,453
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/18
Продается 3-комнатная квартира, город Ереван, административный район Ачапняк, на улице Ленин…
€171,063
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 4/4
€209,077
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
Продается 3-комнатная квартира, город Ереван, административный район Арабкир, на проспекте А…
€156,808
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 6/9
Продается 3-комнатная квартира, город Ереван, административный район Арабкир, улица Мамиконя…
€201,569
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 2/3
Продается 3-комнатная квартира, в городе Ереване, административный район Арабкир, на улице А…
€427,658
Квартира 3 спальни в Ереван, Армения
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 8/14
Продается 4-комнатная квартира в городе Ереване, административный район Арабкир, на улице Ни…
€184,368
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 4/14
Продается 3-комнатная квартира, в городе Ереван, административный район Арабкир, на улице Ма…
€232,836
Квартира 3 спальни в Ереван, Армения
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/5
Продается 5-комнатная квартира, в городе Ереване, в административном районе Кентрон, на прос…
€760,280
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 14/14
Продается 3-комнатная квартира, во 2-м районе города Еревана, Давташенский административный …
€154,765
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 5/16
€285,105
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 4/5
Продается 3-комнатная квартира, в городе Ереване, на 3-й улице административного района Аван…
€142,553
Квартира 3 спальни в Ереван, Армения
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 8/13
Продается: 4-комнатная квартира, г. Ереван, административный район Канакер-Зейтун, улица Руб…
€142,553
Квартира 4 спальни в Ереван, Армения
Квартира 4 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Этаж 1/9
Продается 7-комнатная квартира в городе Ереване, в административном районе Канакер-Зейтун, н…
€161,560
Квартира 1 спальня в Ереван, Армения
Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 11/20
Продается 2-комнатная квартира, в городе Ереване, в административном районе Кентрон, на улиц…
€648,139
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 15/20
Продается 2 комнатная квартира в городе Ереване, на улице Пушкина, в административном район …
€600,621
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 10/20
Продается 2-комнатная квартира, в городе Ереване, в административном районе Кентрон, на улиц…
€646,238
Квартира 1 спальня в Ереван, Армения
Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 10/20
Продается 2-комнатная квартира, в городе Ереване, в административном районе Кентрон, на улиц…
€950,350
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 4/5
Продается 2-комнатная квартира, г. Ереван, административный округ Кентрон, улица Абовяна, 64…
€235,687
Квартира 3 спальни в Ереван, Армения
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/9
Продается 4-комнатная квартира, в городе Ереване, в административном районе Кентрон, на улиц…
€712,763
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/5
Продается 3-комнатная квартира, в городе Ереване, на улице Киевяна, административный район А…
€220,766
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 4/5
Продается 3-комнатная квартира, в городе Ереване, административный район Арабкир, на проспек…
€218,581
Квартира 1 комната в Ереван, Армения
Квартира 1 комната
Ереван, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/8
Продается: 1-комнатная квартира в городе Ереване, в административном районе Кентрон, на улиц…
€142,553
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 10/10
Продается 3-комнатная квартира, г. Ереван, административный район Канакер-Зейтун, улица Нерс…
€256,595
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/3
Продается 3-комнатная квартира, в городе Ереване, в административном районе Кентрон, на улиц…
€247,091
Квартира 1 спальня в Ереван, Армения
Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 8/15
Продается 2-комнатная квартира, в городе Ереване, в административном районе Эребуни, на улиц…
€161,560
Квартира 3 спальни в Ереван, Армения
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 284 м²
Этаж 2/8
Продается 5-комнатная квартира в городе Ереване, административный район Арабкир, на улице Ва…
€304,112
Квартира 1 спальня в Ереван, Армения
Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 9/18
Продается 2-комнатная квартира в городе Ереване, на улице Екмаляна, административный район К…
€380,140
Квартира 3 спальни в Ереван, Армения
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Этаж 6/9
Продается 4-комнатная квартира, в городе Ереване, в административном районе Кентрон, на улиц…
€793,732
Квартира 3 спальни в Ереван, Армения
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
Продается 4-комнатная квартира в городе Ереван, административный район Ачапняк, на улице Шин…
€167,269

Типы недвижимости в Армении

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трехкомнатные
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Параметры недвижимости в Армении

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