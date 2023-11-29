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Замки в West, Португалия

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2 объекта найдено
Замок 10 спален в Лиссабон, Португалия
Замок 10 спален
Лиссабон, Португалия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Кусочек португальской истории можно услышать! Quinta do Rel & oacute; Джио датируется 19-м. …
€12,50 млн
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Замок с садом, с отоплением, с личным бассейном в Синтра, Португалия
Замок с садом, с отоплением, с личным бассейном
Синтра, Португалия
Площадь 1 500 м²
Старинный замок расположен в городе Синтра, Португалия. Площадь замка составляет 1,500 кв.м.…
€5,00 млн
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Параметры недвижимости в West, Португалия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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