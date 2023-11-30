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Дома в Foz do Sousa e Covelo, Португалия

3 объекта найдено
Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом в Foz do Sousa, Португалия
Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом
Foz do Sousa, Португалия
Количество спален 5
Площадь 1 180 м²
Роскошный дом находится в городе Вила-Нова-ди-Гая в регионе Порту, северная Португалия. Вил…
€650,000
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Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с сигнализацией в Foz do Sousa, Португалия
Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с сигнализацией
Foz do Sousa, Португалия
Количество спален 5
Площадь 353 м²
Чудесный дом расположен в северной части Португалии, недалеко от одного из красивейших горо…
€750,000
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Дом 4 спальни с гаражом, с садом, с отоплением в Foz do Sousa, Португалия
Дом 4 спальни с гаражом, с садом, с отоплением
Foz do Sousa, Португалия
Количество спален 4
Площадь 3 629 м²
Замечательный дом находится в Вила-Нова-ди-Гая, северная Португалия. Город расположен на пр…
€580,000
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Параметры недвижимости в Foz do Sousa e Covelo, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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