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Кондо в Центральный регион, Португалия

Кондо В архив
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3 объекта найдено
Кондо 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Кондо 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
€635,000
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Кондо 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Кондо 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Великолепные 6-комнатные апартаменты с видом на океан располагаются в эксклюзивном кондомини…
€1,50 млн
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Кондо 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Кондо 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Этаж 1
Роскошные 5-комнатные апартаменты располагаются в эксклюзивном кондоминиуме Parque Cidadela …
€1,18 млн
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Параметры недвижимости в Центральный регион, Португалия

с видом на море
недорогая
элитная
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