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Жильё в Baixo Vouga, Португалия

Gloria e Vera Cruz
19
Gafanha da Nazare
4
28 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Gafanha da Nazare, Португалия
Квартира 1 спальня
Gafanha da Nazare, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€152,500
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Дом 4 спальни в Oia, Португалия
Дом 4 спальни
Oia, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
€217,000
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Квартира 3 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Santa Joana, Португалия
Дом 3 спальни
Santa Joana, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
€319,500
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Квартира в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Площадь 91 м²
€282,000
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Дом 3 спальни в Santa Joana, Португалия
Дом 3 спальни
Santa Joana, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
€99,500
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Квартира в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Площадь 41 м²
€192,000
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Квартира в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Площадь 41 м²
€183,000
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Дом в Sao Bernardo, Португалия
Дом
Sao Bernardo, Португалия
Площадь 126 м²
Дом в руинах, преподаваемый на месте для сдачи, с возможностью восстановления или строительс…
€85,000
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Квартира 3 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Отличная 3-комнатная квартира в АвейруСостоит из гостиной, оборудованной кухни, 2 ванных ком…
€365,000
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Квартира 3 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 207 м²
Отличная роскошная 3-комнатная квартира в Авейру.Расположен в одном из лучших районов города…
€750,000
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Квартира 3 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Отличная роскошная 3-комнатная квартира в Авейру.Расположен в одном из лучших районов города…
€599,500
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Квартира 2 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 2
Площадь 137 м²
Отличная роскошная 2-комнатная квартира в Авейру.Расположен в одном из лучших районов города…
€411,500
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Квартира 2 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Отличная роскошная 2-комнатная квартира в Авейру.Расположен в одном из лучших районов города…
€416,500
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Квартира 4 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 329 м²
Отличная двухуровневая квартира с спальней 4 в Фонте НоваЛюкс заканчивается в центре города.…
€1,02 млн
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Квартира 3 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Отличная 3 квартира в Fonte NovaLuxury заканчивается в центре города. Рядом с услугами, дост…
€520,435
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Квартира 3 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Отличная 3 квартира в Fonte NovaLuxury заканчивается в центре города. Рядом с услугами, дост…
€517,935
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Квартира 2 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Отличная 2 квартира в Fonte NovaLuxury заканчивается в центре города. Рядом с услугами, дост…
€375,000
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Квартира 4 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Отличная 4 квартира в Fonte NovaLuxury заканчивается в центре города. Рядом с услугами, дост…
€866,250
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Квартира 4 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 385 м²
Отличная двухуровневая квартира с спальней 4 в Фонте НоваЛюкс заканчивается в центре города.…
€1,16 млн
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Дом 4 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Дом 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 4
Площадь 290 м²
Ищу дом с хорошим доступом, в тихом районе, в городе, с исключительной отделкой, с проектом,…
€770,000
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Квартира 2 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Living in Aveiro has a special feeling, it means living in one of the most beautiful Portugu…
€395,000
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Коттедж 4 спальни в Madail, Португалия
Коттедж 4 спальни
Madail, Португалия
Количество спален 4
Площадь 471 м²
Фантастическая ферма в Оливейра-де-Аземейс, 59 100 м2 в Оливейра-де-Аземей.Эта ферма, состоя…
€5,50 млн
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Дом 4 спальни в Gafanha da Nazare, Португалия
Дом 4 спальни
Gafanha da Nazare, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 325 м²
Роскошная вилла с архитектурой слияния с современными концепциями. В этом великолепном отеле…
€750,000
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Квартира 3 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Excellent 3 bedroom apartment in AveiroWith 113m2 of floor area, living room, equipped kitch…
€375,000
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Квартира 3 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 113 м²
€390,000
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Квартира 3 спальни в Gafanha da Nazare, Португалия
Квартира 3 спальни
Gafanha da Nazare, Португалия
Количество спален 3
Площадь 478 м²
Отличная 4-комнатная квартира в Зона Премиум на Коста Нова Рядом с доступом, первая линия п…
€960,000
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Квартира 3 спальни в Gafanha da Nazare, Португалия
Квартира 3 спальни
Gafanha da Nazare, Португалия
Количество спален 3
Площадь 433 м²
Excellent 3 + Tr Apartment in Zona Premium on Costa NovaClose to access, first line of the b…
€960,000
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Типы недвижимости в Baixo Vouga

квартиры
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Параметры недвижимости в Baixo Vouga, Португалия

с видом на море
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с видом на горы
с видом на озеро
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