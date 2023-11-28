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Дома в Baixo Vouga, Португалия

7 объектов найдено
Дом 4 спальни в Oia, Португалия
Дом 4 спальни
Oia, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
€217,000
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Дом 3 спальни в Santa Joana, Португалия
Дом 3 спальни
Santa Joana, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
€319,500
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Дом 3 спальни в Santa Joana, Португалия
Дом 3 спальни
Santa Joana, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
€99,500
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Дом в Sao Bernardo, Португалия
Дом
Sao Bernardo, Португалия
Площадь 126 м²
Дом в руинах, преподаваемый на месте для сдачи, с возможностью восстановления или строительс…
€85,000
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Дом 4 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Дом 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 4
Площадь 290 м²
Ищу дом с хорошим доступом, в тихом районе, в городе, с исключительной отделкой, с проектом,…
€770,000
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Коттедж 4 спальни в Madail, Португалия
Коттедж 4 спальни
Madail, Португалия
Количество спален 4
Площадь 471 м²
Фантастическая ферма в Оливейра-де-Аземейс, 59 100 м2 в Оливейра-де-Аземей.Эта ферма, состоя…
€5,50 млн
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Дом 4 спальни в Gafanha da Nazare, Португалия
Дом 4 спальни
Gafanha da Nazare, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 325 м²
Роскошная вилла с архитектурой слияния с современными концепциями. В этом великолепном отеле…
€750,000
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Параметры недвижимости в Baixo Vouga, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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