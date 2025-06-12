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Жильё в Давао, Филиппины

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Давао, Филиппины
Квартира 3 спальни
Давао, Филиппины
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Цена начинается с PHP 42 700 000 | От 181 кв.мРезиденции в бухте Азуэла - Приморский адрес Д…
$764,090
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Квартира 4 спальни в Давао, Филиппины
Квартира 4 спальни
Давао, Филиппины
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Цена начинается с PHP 95,000,000 | От 377 кв.мРезиденции в бухте Азуэла - Приморский адрес Д…
$1,70 млн
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Параметры недвижимости в Давао, Филиппины

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