  1. Realting.com
  2. Филиппины
  3. Calamba
  4. Жилая

Жилье в Calamba, Филиппины

1 объект найдено
Дом 5 спален в Maunong, Филиппины
Дом 5 спален
Maunong, Филиппины
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Live the resort lifestyle every day in this 5-bedroom, fully interiored home at Ayala Greenf…
$1,93 млн
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
