ПМЖ Панамы за инвестиции

Панама предлагает инвесторам постоянный вид на жительство в рамках программы Qualified Investor Visa.
Самый быстрый способ получить ПМЖ развитого государства в Центральной Америке.
В Панаме стабильная экономика и один из лучших в мире уровень банковских сервисов.
Статус постоянного резидента Панамы выбирают предприниматели и инвесторы с семьями. Они распределяют активы в разных странах, при этом сохраняют привычное основное место жительства.
Получить ПМЖ вправе иностранцы, которые инвестируют в экономику страны капитал и сохраняют его как минимум 5 лет. Заявители выбирают одну из трех опций:
Если инвестор постоянно живет в Панаме, он может претендовать на гражданство по натурализации. Потребуется сдать экзамены на знание испанского языка, истории и географии страны, а также подтвердить финансовую состоятельность.