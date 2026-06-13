ПМЖ Панамы за инвестиции

О программе иммиграции

Панама предлагает инвесторам постоянный вид на жительство в рамках программы Qualified Investor Visa.

Самый быстрый способ получить ПМЖ развитого государства в Центральной Америке.

В Панаме стабильная экономика и один из лучших в мире уровень банковских сервисов.

Статус постоянного резидента Панамы выбирают предприниматели и инвесторы с семьями. Они распределяют активы в разных странах, при этом сохраняют привычное основное место жительства.

Получить ПМЖ вправе иностранцы, которые инвестируют в экономику страны капитал и сохраняют его как минимум 5 лет. Заявители выбирают одну из трех опций: