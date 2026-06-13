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ПМЖ Панамы за инвестиции

Панама Панама
Срок получения: от 1 месяцев
Расходы: от
$300,000
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ПМЖ Панамы за инвестиции
ПМЖ
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О программе иммиграции

Панама предлагает инвесторам постоянный вид на жительство в рамках программы Qualified Investor Visa. 

Самый быстрый способ получить ПМЖ развитого государства в Центральной Америке.

В Панаме стабильная экономика и один из лучших в мире уровень банковских сервисов. 

Статус постоянного резидента Панамы выбирают предприниматели и инвесторы с семьями. Они распределяют активы в разных странах, при этом сохраняют привычное основное место жительства.

Получить ПМЖ вправе иностранцы, которые инвестируют в экономику страны капитал и сохраняют его как минимум 5 лет. Заявители выбирают одну из трех опций:

  1. Покупка недвижимости — от 300 000 $.
  2. Вложения в ценные бумаги — от 500 000 $.
  3. Открытие банковского депозита — от 750 000 $
  4. После одобрения инвесторы получают постоянный вид на жительство без требований к минимальному сроку пребывания — для сохранения статуса достаточно приезжать в страну 1 раз в 2 года.

  5. Если инвестор постоянно живет в Панаме, он может претендовать на гражданство по натурализации. Потребуется сдать экзамены на знание испанского языка, истории и географии страны, а также подтвердить финансовую состоятельность.

 

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 1 месяцев
Расходы
Расходы
от
$300,000
Длительность
Длительность
2 месяцев
Варианты инвестиций
Покупка недвижимости Покупка недвижимости
Инвестор вправе претендовать на ПМЖ, если покупает жилую или коммерческую недвижимость в Панаме стоимостью от 300 000 $. Если стоимость объекта превышает требуемый минимум, разницу в цене можно покрыть за счет местной ипотеки. Требования к недвижимости: объект необходимо зарегистрировать в Государственном реестре Панамы; право собственности на объект не должно быть ограничено обременением или залогом; деньги на покупку нужно перевести в местный банк из-за рубежа. Инвестор может владеть недвижимостью лично или оформить ее на юридическое лицо. Также объект разрешается приобрести через трастовый фонд на основании предварительного договора. Недвижимость нужно сохранять в собственности минимум 5 лет. Если инвестор продаст или иным образом распорядится активом, постоянный ВНЖ аннулируют. Чтобы этого избежать, можно заменить объект, но потребуется предварительное одобрение государственных органов.
300000.00 USD
Требования к заявителю
  • быть старше 18 лет;
  • инвестировать по одной из опций программы;
  • подтвердить законное происхождение денег;
  • не иметь судимости;
  • купить медицинскую страховку, действующую в Панаме;
  • подтвердить финансовую состоятельность — от 5000 $ на основного заявителя и от 2000 $ на каждого члена семьи
Документы
Документы для заявителя
  • действительные паспорта инвестора и всех членов семьи;
  • справки об отсутствии судимости из страны проживания и из любой страны, в которой заявитель проживал более 1 года в течение последних 5 лет;
  • медицинскую справку, выданную в Панаме;
  • действительную в Панаме медицинскую страховку;
  • подтверждение финансовой состоятельности;
  • документы, подтверждающие законное происхождение денег;
  • доказательства инвестиций — зарегистрированное право собственности на недвижимость, брокерский сертификат или сертификат банковского депозита;
  • свидетельство о браке для супруга или супруги, если применимо;
  • свидетельства о рождении детей, если применимо;
  • доказательства финансовой зависимости и зачисления на дневную форму обучения в вузе для детей старше 18 лет, если применимо
Этапы получения программы
Предварительная проверка на благонадежность
от 10 дней
Due Diligence инвестора, чтобы выявить обстоятельства, которые могут препятствовать участию в программе Qualified Investor Visa. Процесс конфиденциальный. После проверки юристы готовят договор об оказании услуг для сопровождения процесса получения ПМЖ в Панаме
Подготовка досье
от 10 дней
Сбор документов проходит дистанционно. Юрист координирует процесс и проверяет, чтобы все документы соответствовали требованиям законодательства.
Прохождение банковской проверки и открытие счета
от 10 дней
Комплаенс-специалист банка рассматривает документы и проверяет личные данные заявителя. Иногда могут запросить дополнительные разъяснения или подтверждающие документы. Если проверка проходит успешно, банк открывает счет и выдает подтверждение. Заявитель получает право на перевод инвестиций.
Перевод инвестиций
от 60 дней
Перед подачей заявления на ПМЖ подтверждают инвестиции. Процедура зависит от выбранной опции. Инвестиции в недвижимость: Заявитель подписывает договор купли-продажи на жилую или коммерческую недвижимость, соответствующую условиям программы. Мы сопровождаем в выборе недвижимости и сделке с недвижимостью. Перечисляет деньги из-за рубежа на счет продавца или на счет уполномоченного траста. Регистрирует право собственности на объект в Государственном реестре Панамы, что гарантирует отсутствие залогов и обременений. Инвестиции в ценные бумаги: Заявитель переводит деньги из-за рубежа на счет лицензированной панамской брокерской фирмы. Инвестиционный мандат — договор на управление активами — исполняется в соответствии с условиями программы. Портфель формируется в соответствии с требованиями — сумма ценных бумаг от 500 000 $, обязательство владеть ими в течение 5 лет. Банковский депозит с фиксированным сроком: Заявитель перечисляет деньги из-за рубежа в лицензированный панамский банк. Открывает депозит на 5 лет. Получает сертификат, в котором указаны сумма, срок размещения и источник происхождения денег и отсутствие обременений.
Подача заявления и одобрение
от 90 дней
Документы подаются в миграционную службу Панамы и уплачивают необходимые сборы. Начинается официальное рассмотрение заявки. Обычно инвестор получает предварительное одобрение и временный статус резидента в течение 30—90 дней. Затем процедура продолжается до получения постоянного статуса.
Получение карты постоянного резидента
от 10 дней
Инвестор приезжает в Панаму для оформления необходимых документов и получения удостоверения личности резидента — E-cédula. Статус действует бессрочно, но сам документ нужно менять — 1 раз в 10 лет. Для сохранения постоянного вида на жительство инвестору нужно приезжать в Панаму 1 раз в 2 года.
Вы просматриваете
ПМЖ Панамы за инвестиции
Панама Панама
от
$300,000
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