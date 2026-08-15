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Квартиры в новостройках в Дофаре

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Салала
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Жилой комплекс Salalah Resort
Жилой комплекс Salalah Resort
Жилой комплекс Salalah Resort
Жилой комплекс Salalah Resort
Жилой комплекс Salalah Resort
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Жилой комплекс Salalah Resort
Салала, Оман
от
$149,800
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 4
Площадь 36–107 м²
4 объекта недвижимости 4
Полностью интегрированное прибрежное сообщество, расположенное в Хавана-Салала, Оман. Расположенный непосредственно на берегу Аравийского моря и Индийского океана, этот эксклюзивный комплекс представляет собой самое зеленое побережье Ближнего Востока и предлагает непревзойденный роскошный об…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
77.0
299,500
Квартира 2 комнаты
107.0
490,000
Квартира
36.0
150,000
Студия
36.0
149,800
Агентство
Geo Estate
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