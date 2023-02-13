Три страны, где отказывают в выдаче Шенгена чаще всего

В краткосрочных визах чаще всего отказывают в посольствах трех государств-членов Шенгенской зоны. Какие это страны — читайте далее.

Три страны отклоняют заявки на Шенген чаще всего — Франция, Испания и Германия. Именно на эти государства приходится 66,5% краткосрочных виз, отклоненных в 2021 году.

Немного деталей по каждой стране. Франция лидирует по отклонению заявок на визы: из 652,331 заявителей по всему миру отказ получили 128,672 (21% от общего числа заявок). Далее следует Испания, которая в 2021 году получила в общей сложности 483,469 заявлений, из которых отклонила 69,863, или 15,5%. И замыкает эту тройку Германия: посольства этой страны получили 346,284 заявки, а отклонили 53,987 из них.

Также есть еще и другой рейтинг. Он относится к странам, которые получают меньше заявок, чем перечисленные выше станы, но отказывают в визах они даже жестче (в процентном соотношении). Вот примеры:

30,6% заявок отклонилла Швеция (из 22,260 полученных).

(из 22,260 полученных). 26,2% заявок отклонила Норвегия (из 9,895 полученных).

(из 9,895 полученных). 21,1% заявок отклонила Франция (из 652,331).

(из 652,331). 21,1% отклонила Дания (из 26,469).

(из 26,469). 20,4% заявок отклонила Бельгия (из 50,796 полученных).

Это означает, что наиболее вероятно получить отказ именно в посольствах Швеции, Норвегии, Франции, Дании и Бельгии. По крайней мере, такова статистика за 2021 год.