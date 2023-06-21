Лучшие страны для жизни пенсионеров в 2023 году. Подробный гайд

Какие направления стоит рассмотреть для переезда после выхода на пенсию? В этом материале читайте наш путеводитель по доступным и комфортным местам для жизни пенсионеров.

По версии журнала International Lliving , в пятерку наиболее подходящих для жизни пенсионеров в 2023 году вошли такие страны: Португалия, Мексика, Панама, Эквадор, Коста-Рика. Мы рассмотрели эти государства с точки зрения следующих параметров: климат, визовые требования для пенсионеров, цены на покупку и аренду жилой недвижимости, стоимость жизни в целом, медицинское обслуживание, безопасность, транспорт, социальная жизнь. Указывая цены в нашем руководстве, мы опирались на международную базу данных traveltables.com .

Португалия — одно из самых привлекательных направлений для пенсионеров благодаря низкой стоимости жизни, мягкому климату и высококачественной медицине. Разберемся в преимуществах страны подробнее.

Климат

Лето в Португалии сухое и солнечное со средней температурой около +20 °C, зимы на севере дождливые и холодные (от +4 °C до +10 °C), однако снег обычно бывает только в горах.

Визы для пенсионеров

Можно податься на португальскую визу «D7», которая предназначена для пенсионеров и тех, кто получает «пассивный доход» (он должен превышать местную минимальную зарплату в €932.77).

Покупка и аренда квартиры

Купить квартиру в Португалии 90 кв.м. можно в рамках €123,120-€204,570.

Арендовать квартиру с одной спальней в городах Португалии можно в пределах €406-€606, с тремя спальнями — €693-€1053.

Стоимость коммунальных услуг — €101.91.

Стоимость жизни в целом

Без учета жилья, общая стоимость проживания в Португалии для двоих будет составлять примерно €914.13. В Лиссабоне, Порту или Алгарве нужно рассчитывать на более крупные расходы.

Качество и стоимость медобслуживания

Здравоохранение в Португалии доступно и занимает 12-е место по версии ВОЗ. Жители Португалии могут пользоваться как государственной, так и к частной системами обслуживания. Стоимость платной страховки — около €50/мес на одного.

Транспорт

В стране есть три международных аэропорта.

Система автомагистралей Португалии — одна из лучших в Европе, по ней легко ориентироваться, а по пути достаточно остановок для отдыха.

Один из лучших способов передвижения в Португалии — это общественный транспорт. Также к вашим услугам — аренда велосипедов, паромный транспорт и «инфамус» фуникулеры или лифты (это канатные автомобили, которые перемещаются вертикально по крутым склонам).

Ежемесячный проездной стоит €41.84, поездка на такси (1 км) — €4.00, литр бензина — €1.68.

Безопасность

Португалия — одна из самых безопасных стран в мире, занимающая 6-е место в Глобальном индексе мира. Поэтому беспокоиться о преступности не придется.

Социальная жизнь

В стране живет более чем 500,000 иностранцев со всего мира, поэтому вписаться в местное сообщество не составит труда. Заводить знакомства особенно легко в таких популярных локациях для экспатов, как Порту, Серебряное побережье, Лиссабон и Алгарве.

2. Мексика

Климат

В Мексике разнообразный климат: от тропического на юге до пустынного и умеренного в центральных и северных регионах. Однако преимущественно в стране царит теплая и солнечная погода в течение всего года.

Визы для пенсионеров

Сперва можно получить визу временного резидента и проживать в таком статусе в Мексике до четырех лет (ежегодно продлевая документ). Заявители на временное проживание должны показать выписку о доходах или инвестициях около $2550 в месяц или $45,000 в год.

Когда эти 4 года пройдут, можно либо повторно подать заявление на получение визы временного резидента, либо преобразовать ее в визу постоянного проживания. Постоянная виза доступна для людей, которые могут продемонстрировать минимальный доход или пенсию в размере около $4400 в месяц или средний банковский баланс порядка $180,000 за последний год. Срок действия постоянной визы уже не ограничен.

Покупка и аренда квартиры

Купить квартиру в Мексике 90 кв.м. можно в рамках €52,020-€72,810.

Арендовать квартиру с одной спальней в городах Мексики можно в пределах €161-€248, с тремя спальнями — €336-€495.

Стоимость коммунальных услуг — €34.06.

Стоимость жизни в целом

Без учета жилья, общая стоимость проживания в Мексике для двоих будет составлять примерно €551.35.

К слову, жители в возрасте 60 лет и старше могут пользоваться местной программой INAPAM, которая предоставляет скидки на транспорт, медицинские расходы, коммунальные услуги, налоги и многое другое.

Качество и стоимость медобслуживания

Помимо медицинского страхования IMSS, которое стоит от €300 до €800 долларов в год в зависимости от вашего возраста, законные жители могут подать заявку на INSABI, бесплатный план государственного медстрахования или купить частную страховку.

Безопасность

В Мексике нужно быть начеку, так как страна является одной из самых опасных в мире. Самые опасные штаты — Табаско, Веракруз, Герреро, Оахака и Чьяпас.

Самым безопасным городом в Мексике считается Мерида, что наряду с доступностью делает его популярным направлением, в том числе, для пенсионеров.

Транспорт

В Мексике популярным средством передвижения являются яркие автобусы, известные как «камионы». Альтернативой является мексиканская система метро в Мексико-Сити.

Ежемесячный проездной стоит €14.77, поездка на такси (1 км) — €0.44, литр бензина — €0.80.

Социальная жизнь

Где бы вы ни жили в Мексике, вы, скорее всего, найдете сообщество эмигрантов, поэтому будет много возможностей для встреч и общения. Кроме того, в большинстве городов и поселков организуются бесплатные концерты, уличные театры и другие общественные мероприятия.

Панама привлекает пенсионеров и удаленных работников своим спокойным образом жизни в тропическом климате. Пляжи, джунгли и крупные города — все к вашим услугам.

Климат

Панама — одно из самых солнечных мест на планете. Средняя дневная температура составляет около 30 °C, и примерно на 10 градусов прохладнее, когда на небе нет солнца. Самый популярный городок у экспатов — Boquete. В этом живописном месте круглый год стоит весенняя погода.

Визы для пенсионеров

Если вы получаете пенсию не менее €1000 в месяц, вы сможете легко переехать в Панаму по визе Pensionado. Если у вас нет пенсии, но вы планируете купить здесь дом, вы можете претендовать на получение визы Дружественных Наций (Friendly Nations visa) — стоимость объекта должна начинаться от $200,000.

Покупка и аренда квартиры

Купить квартиру в Панаме 90 кв.м. можно в рамках €122,220-€192,600.

Арендовать квартиру с одной спальней в городах Панамы можно в пределах €511-€789, с тремя спальнями — €955-€1537.

Стоимость коммунальных услуг — €67.54.

Стоимость жизни в целом

Без учета жилья, общая стоимость проживания в Панаме для двоих будет составлять примерно €902.70.

Качество и стоимость медобслуживания

Как иностранный пенсионер, вы имеете право на участие в Caja de Seguro Social (CSS), государственной системе здравоохранения Панамы. Чтобы пройти квалификацию, вам необходимо будет соответствовать определенным требованиям, таким как получение визы «Pensionado» или наличие супруга-панамца. CSS предоставляет медицинские услуги по субсидированным тарифам.

Также вы можете выбрать частное или международное медицинское страхование (включает медуслуги как в Панаме, так и за ее пределами). Взносы по частному медстрахованию могут начинаться от $50 до $100 в месяц за базовое покрытие, а средний диапазон стоимости международной страховки в Панаме составляет от 2800 до 5700 долларов США в год.

Безопасность

Панама, в целом, считается безопасной страной для жителей и туристов. Здесь относительно низкий уровень преступности по сравнению со многими другими странами региона. Однако, как и в любом другом месте, всегда важно проявлять осторожность.

Транспорт

Главный международный аэропорт Панамы позволяет без труда добраться в города США, Канады и Европы.

В самой Панаме пользуются популярностью такие средства передвижения, как водные такси, а также железная дорога Панамского канала.

Ежемесячный проездной стоит €29.72, поездка на такси (1 км) — €1.91, литр бензина — €0.72.

Социальная жизнь

В Панаме живут люди со всего мира — из США, Венесуэлы, Франции, Кореи, Ямайки, Канады и т.д. Поэтому люди комфортно общаются и взаимодействуют здесь, наслаждаясь свободой и безопасностью.

4. Эквадор

Эквадор, который находится между Колумбией и Перу, неизменно входит в десятку лучших мест для пенсионеров в мире. Особенно страна популярна среди североамериканцев и европейцев.

Климат

Погода в Эквадоре почти идеальна, где бы вы ни жили: вы можете сидеть на пляже и наслаждаться прохладным морским бризом с температурой 21 °C, или поселиться в Андах, где будет преобладать температура в пределах 15-20 °C.

Визы для пенсионеров

Иностранные пенсионеры, заинтересованные в переезде в Эквадор, могут податься на специальную «Визу пенсионера». Минимальная ежемесячная пенсия должна составлять минимум €800.

Покупка и аренда квартиры

Купить квартиру в Эквадоре 90 кв.м. можно в рамках €97,470-€113,940.

Арендовать квартиру с одной спальней в городах Эквадора можно в пределах €255-€320, с тремя спальнями — €463-€552.

Стоимость коммунальных услуг — €37.06.

Стоимость жизни в целом

Без учета жилья, общая стоимость проживания в Эквадоре для двоих будет составлять около €803.73.

Качество и стоимость медобслуживания

Стоимость государственного медицинского страхования IESS в Эквадоре для иностранных пенсионеров обычно рассчитывается как процент от вашей месячной пенсии. Этот процент может варьироваться от 17% до 21%. Например, если ваша пенсия составляет $1000, ежемесячная стоимость медицинского страхования IESS составит примерно от $170 до $210.

Стоимость частного медицинского страхования для иностранных пенсионеров в Эквадоре может варьироваться от примерно $100 до $500 в месяц или больше.

Взносы по международному медицинскому страхованию могут варьироваться от $200 до $1000 в месяц и более, в зависимости от уровня покрытия и личных обстоятельств.

Безопасность

В Эквадоре относительно низкий уровень преступности. Соблюдая обычные меры предосторожности, вы можете безопасно жить в этой южноамериканской стране.

Транспорт

Для передвижений на длинные расстояния в Эквадоре налажено отличное внутреннее авиасообщение. Также хорошо развита автобусная система и железнодорожная сеть.

Ежемесячный проездной стоит €11.89, поездка на такси (1 км) — €0.99, литр бензина — €0.43.

Социальная жизнь

Эмигранты разбросаны по всему Эквадору в зависимости от их образа жизни. Более крупные сообщества эмигрантов находятся в Салинасе, комьюнити немного поменьше — в деревушке Котакачи и современном курортном городе Куэнка.

Стоит отметить, что Эквадор предоставляет много возможностей для активного отдыха, таких как пешие прогулки, серфинг и наблюдение за птицами.

5. Коста-Рика

Коста-Рика расположена в Центральной Америке и граничит с Никарагуа и Панамой. Более 10% из более чем 5 миллионов жителей Коста-Рики являются эмигрантами, и иностранцы, в числе которых и пенсионеры, продолжают прибывать.

Показательным фактом о стране является то, что после упразднения армии в 1948 году, военный бюджет был перераспределен на цели образования и здравоохранения. В результате эти отрасли в Коста-Рике отличаются высочайшим качеством.

Климат

Тропический климат Коста-Рики подойдет вам, если вам по душе жаркая погода. Если же предпочитаете что-то умеренное, вам подойдут возвышенности Сан-Хосе и Центральной долины.

Визы для пенсионеров

Коста-Рика предлагает иностранным пенсионерам получить особый вариант визы — «Pensionado Visa» или «Rentista Visa». Минимальная пенсия или любой другой надежный источник дохода должен составлять около €2500 в месяц.

Покупка и аренда квартиры

Купить квартиру в Коста-Рике 90 кв.м. можно в рамках €89,190-€123,210.

Арендовать квартиру с одной спальней в городах Коста-Рики можно в пределах €366-€480, с тремя спальнями — €636-€818.

Стоимость коммунальных услуг — €68.85.

Стоимость жизни в целом

Без учета жилья, общая стоимость проживания в Коста-Рике для двоих будет составлять порядка €922.22.

Качество и стоимость медобслуживания

В Коста-Рике есть две системы здравоохранения — государственная и частная. После того, как вы получили ВНЖ в рамках одной из типичных программ (Pensionado или Rentista, вы платите примерно от 13% до 15% своего заявленного ежемесячного дохода в Caja Costarricense de Seguro Social (это национальная медицинская программа).

Безопасность

Коста-Рика считается безопасным местом для жизни благодаря нескольким факторам: здесь стабильная демократия, низкий уровень преступности по сравнению со многими другими странами региона, хорошая инфраструктура и высокое качество жизни.

Транспорт

В большинстве районов Коста-Рики существует хорошо развитая дорожная сеть. Также популярным средством передвижения является велосипед.

Ежемесячный проездной стоит €38.15, поездка на такси (1 км) — €1.03, литр бензина — €0.97.

Социальная жизнь

В Коста-Рике есть различные клубы эмигрантов, которые объединяются в группы по интересам: пешие прогулки, наблюдение за птицами, фотография, языковой обмен и многое другое. Эти сообщества предоставляют возможность познакомиться с другими иностранцами и принять участие в совместных мероприятиях.