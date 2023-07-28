Как изменились условия участия в программе «Гражданство за инвестиции» ​​Федерации Сент-Китс и Невис? Условия и новые пороги входа для инвесторов — далее.

Федерация Сент-Китс и Невис — живописное государство, состоящее из двух островов, расположенных в Карибском море. Страна славится своими потрясающими тропическими пейзажами, нетронутыми пляжами и теплым гостеприимством. Страна получила независимость от Соединенного Королевства в 1983 году и с тех пор превратилась в стабильное и процветающее государство.

Федерация известна своей программой получения гражданства за инвестиции, об изменениях в которую мы сейчас и расскажем.

Итак, 27 июля правительство Сент-Китса и Невиса объявило о том, что меняет условия участия в своей программе инвестиционного гражданства. Этому способствовала политика Евросоюза в отношении таких программ. Все поправки вступают в силу с момента публикации.

Перечислим нововведения:

1. Суммы взносов для инвесторов в Фонд устойчивого развития островного государства (SISC) составят:

$250,000 для одного заявителя;

$300,000 для заявителя с супругом(-ой);

$350,000 для семьи до 4 человек;

$10,000 за каждого дополнительного иждивенца;

$25,000 за каждого дополнительного иждивенца старше 18 лет.

2. Сумма инвестиций в недвижимость удвоилась и теперь равна $400,000. При этом, ранее допускаемые совместные инвестиции отменяются. Сохранять вложения нужно будет минимум 7 лет, а спустя этот период объект можно перепродать один раз другому участнику программы.

3. Для тех, кто выбирает для вложений такой вариант, как Approved Private Home (APH), минимальные инвестиции тоже повышаются: сейчас доступна опция покупки кондоминиума за $400,000 или дома на одну семью за $800,000. В данном случае нужно также сохранять вложения на протяжении 7 лет.

4. Инвестором в утвержденные социальные проекты теперь нужно будет платить минимум $250,000 (ранее было $175,000).

Что нужно знать ещё?

Участники программы будут в обязательном порядке проходить собеседование в онлайн или офлайн режиме.

Получать паспорт нужно будет лично на Сент-Китсе или в дипломатическом представительстве за рубежом.

Напомним, что на данный момент программа «Гражданство через инвестиции» Сент-Китса и Невиса закрыта для белорусов и россиян.