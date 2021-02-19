По заявлению Марко Мендичино, занимающего пост министра иммиграции в Канаде, его страна планомерно идет к тому, чтобы сделать иммиграционную систему полностью электронной. На такой шаг необходимо пойти, чтобы выдержать конкуренцию за иммигрантов со всех регионов мира, сообщает Canada Immigration News.

В своем онлайн-интервью TVO Мендичино подчеркнул, что видит будущую иммиграционную систему в стране полностью бесконтактной. При этом все шаги должны быть правильно интегрированы — только так Канада станет предметом зависти для остальных государств.

В то же время по словам министра иммиграции, страна в настоящий момент уже занимает лидирующие позиции в мире по решению иммиграционных процессов в режиме онлайн. В частности, Мендичино отметил, что Канада — единственное государство, переведшее церемонию выдачи гражданства в электронный формат. Теперь же страна переходит в цифровое пространство, чтобы упростить процедуру тестирования для иностранных кандидатов.

В общей сложности Канада планирует принять свыше 1,2 миллионов иммигрантов с 2021 по 2023 год. Из них 401 тысяча прибудет уже в текущем году, еще 411 тысяч — в следующем и 421 тысяча — в 2023.