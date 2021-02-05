Детская комната — место для игр, занятий, отдыха. Это территория, на которой ребенок развивается и растет. Ее дизайн — важная составляющая воспитания малыша. Если раньше к вопросу оформления детской зачастую подходили формально, то сегодня ситуация изменилась.

Какой должна быть комната, в которой будет жить ребенок?

Некоторые родители, начиная продумывать интерьер для детской комнаты, стараются черпать творческие идеи для вдохновения в интернете или в модных журналах. Это не совсем правильно. Оформляя комнату для малыша, в первую очередь следует исходить из его интересов и потребностей. Только в этом случае вам удастся создать пространство, в котором вашему ребенку будет комфортно находиться.

Дизайн детской должен быть:

интересным;

удобным;

функциональным;

безопасным.

Разрабатывая дизайн интерьера, постарайтесь сделать так, чтобы он был интересен вашему сыну или дочке. Лучше всего выбирать его вместе с ребенком. Малыш подскажет вам, какой стиль ему больше всего нравится, каким элементам он отдает предпочтение.

Очень важно, чтобы детская была не только красивой и оригинально оформленной, но еще и обеспечивала максимально комфортные ощущения своему маленькому хозяину. Маленькие дети весьма активны и подвижны, поэтому важно, чтобы помещение было достаточно просторным. Для экономии пространства можно приобрести раскладную мебель-трансформер.

Еще одним важным моментом является грамотная организация мест для хранения вещей. Ребенку должно быть удобно убирать и находить в ней свои вещи. Это поможет вам приучить его к соблюдению порядка и чистоты.

Также важным аспектом при разработке дизайна детской комнаты является безопасность. Для отделки стен, пола, потолка следует выбирать экологичные материалы. Мебель и прочие элементы интерьера тоже должны быть изготовлены из экологически чистых материалов. У них должны отсутствовать острые углы и прочие детали, способные травмировать активно играющего малыша.

Особое внимание следует обратить на освещение в помещении. Оно должно быть ярким и в то же время комфортным для глаз. В этом случае ребенку не придется напрягать глаза во время чтения или выполнения домашних заданий.

По мнению психологов, в детской обязательно должно быть зеркало. Оно органично впишется в окружающий интерьер, поможет ребенку узнавать себя, ускорит его развитие.

Как создать оригинальный тематический интерьер?

Чтобы придумать что-то необычное, нет особой необходимости обращаться к дизайнерам. Современные технологии позволяют самостоятельно создавать самые причудливые и оригинальные тематические интерьеры, в которых вашему ребенку будет интересно и комфортно находиться.

Для отделки стен подберите красивые фотообои. С их помощью вы сможете создать в помещении сказочный, волшебный мир, в котором малыш будет чувствовать себя самым главным. С помощью разнообразных гипсокартонных конструкций можно не только зонировать пространство, но и проектировать различные предметы интерьера — встроенные полки, к примеру.

Как выбрать цветовую гамму?

Цветовая гамма помещения очень важна. Она влияет на настроение и самочувствие находящихся в нем людей. Лучше всего отдать предпочтение спокойным, пастельным тонам, которые не будут нервировать ребенка, а, наоборот, смогут его успокоить.

Выбранные цвета будут оказывать влияние на настроение и желания вашего ребенка, на его интеллектуальные проявления. Специалисты рекомендуют следующие оттенки:

розовый;

бежевый;

зеленый;

голубой;

теплый желтый;

оливковый;

приглушенный оранжевый и т. д.

Ярких вариантов оформления рекомендуется избегать. К примеру, фиолетовый и красный цвета способны спровоцировать агрессию, поэтому использовать их в интерьере стоит в ограниченных количествах, расставляя акценты. Спокойная цветовая гамма поможет ребенку избавляться от раздражительности и напряжения, полноценно отдыхать после активного, напряженного дня в детском саду или школе.

Особенности дизайна комнаты для подростков

В подростковом возрасте дети стремятся проявлять свою индивидуальность, поэтому при оформлении комнаты для подростка обязательно нужно учитывать его пожелания и предпочтения. Дизайн комнаты должен соответствовать характеру ребенка, его индивидуальным качествам, интеллектуальному потенциалу и эмоциональному состоянию.