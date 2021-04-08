США является страной с самым большим количеством высших учебных заведений — в ней расположено 2043 университета, что составляет 11% от ВУЗов по всему миру.

Согласно рейтингу университетов мира, 4 из 5 лучших располагаются в США — Стэнфордский, Гарвардский, Калифорнийский и Массачусетский институты. Из знаменитого MTI выпускаются профессиональные IT-специалисты, бизнесмены, политики и нобелевские лауреаты.

Сергей Филатов, учредитель компании World Property Invest, рассказал о том, как извлечь пользу от обучения США и стать гражданином страны.

Чтобы поступить в ВУЗ, нужно хорошо сдать вступительные экзамены. Обучение в университетах США платное, сумма зависит от учреждения.

Поступив в университет, иностранному гражданину уже в первые годы обучения стоит задуматься о последующем трудоустройстве. Получая высшее образование, студент находится на территории США на основании учебной визы. Окончив университет, иностранец может остаться в стране на 1 или 3 года в зависимости от специальности. Если в течение этого времени он не найдет работодателя, по закону он больше не сможет легально находиться на территории США.

Обучение в университете США дает не только знания, но и престиж, знакомство с действующими и будущими успешными учеными, бизнесменами, политиками и экономистами.

Green Card

ВНЖ США, более известное как «Грин Карта» (Green Card), дает иностранцам множество преимуществ. Среди них:

проживание в США;

трудоустройство;

ведение бизнеса;

бесплатное обучение детей в школах США;

возможность получения образования по сниженной стоимости в государственных университетах страны.

После пяти лет проживания в США обладатель Green Card может подавать документы на получение гражданств.

Программа EB-5

Программа EB-5 подразумевает инвестирование в проект Регионального Центра или в открытие собственной компании, которая обеспечит минимум десятью рабочими местами жителей США . Около 90% заявителей выбирают первый вариант. В данный момент функционирует более 800 Региональных Центров.

Региональные центры — это коммерческие организации, которые получают лицензию от правительства штата и помогают вкладчикам участвовать в программе ЕВ-5 через предложение проектов для инвестирования и подготовку всех необходимых документов.

Инвестиционная программа включает в себя как жилые, так и коммерческие проекты: апартаменты, дома, жилые помещения под сдачу в аренду, склады, офисы, объекты промышленной инфраструктуры. При этом капитал ЕВ-5 составляет только малую часть финансирования недвижимости — около 20-30%. Основная сумма — это банковский кредит в размере 50-60% и собственные средства застройщика (20-30%).

С момента инвестиций и подачи документов до получения Green Card проходит 2-3 года. Паспорт можно получить спустя 5-7 лет. Ожидается, что в ближайшее время сроки будут существенно сокращены.

Сергей Филатов отмечает, что если задуматься об участии в программе уже сейчас, то к окончанию обучения иностранный студент сможет стать гражданином США.