Обставить гостиную с умом — задача непростая. Всё-таки проектирование пространства — это своего рода баланс между творчеством и практичностью, особенно когда возможности выбора неограничены. Совершить ошибку труда не составит, а вот найти ее сможет только профессиональный дизайнер интерьера. В этой статье собраны самые распространенные ошибки и пути их решения.

Модульный диван — лучший способ сделать комнату уютнее

Дизайнер интерьера Лиза Гилмор из Lisa Gilmore Design заметила, что многие выбирают модульные диваны в порыве сделать гостиную более уютной. «Нравятся ли мне модульные диваны? Конечно. Но существует множество других видов планировок помимо разделения пространства модульным диваном», — подчеркивает Лиза.

Гилмор рекомендует отказаться от г-образных фигур и попробовать мыслить нестандартно. Стулья или тахта могут добавить гладкие кривые линии (или современные прямые линии), разбавляя пространство. Кроме того, они не нагружают интерьер, и вы сможете свободно передвигаться по комнате.

Картины, которые висят слишком высоко

Еще одна ошибка, которую Гилмор замечает довольно часто — картины, которые висят выше уровня глаз. Обычно люди вешают их чересчур высоко не только из-за мебели, например, дивана. Это в целом частая ошибка при работе с картинами. «Если мы постоянно будем смотреть на них под таким большим углом, не исключено, что в какой-то момент понадобится помощь мануального терапевта».

По словам дизайнеров, расстояние между картиной и спинкой дивана не должно превышать 25 см. «20 сантиметров — это как раз золотая середина. Если картина висит над каким-то предметом мебели, ее центральная линия должна находиться чуть выше уровня глаз, в среднем это около 165 см от пола».

Телевизор над камином

«Многие устанавливают телевизор прямо над камином — как будто это место специально для него предназначено. Да, место хорошее, но не всегда», — говорит Гилмор. «Вы сами решаете, что станет центром комнаты, и при желании камин может стать идеальным фоном».

«Для данного дома мы скорректировали планировку так, чтобы телевизор находился на тумбе около соседней стены, а камин, окруженный мебелью, создавал большой уютный фон».

Встраиваемые потолочные лампы

Аврора Марсьяль, дизайнер интерьеров и основатель Domus Venus, говорит, что люди часто совершают ошибки в освещении. В частности, они повсеместно используют утопленные лампы. «Я бы оставила их на кухне и в ванной комнате. Но тогда старайтесь подобрать их так, чтобы фурнитура подходила по цвету к потолку — лампы не должны бросаться в глаза».

Практическое правило гласит, что нужно использовать один основной источник света, добавляя две или три лампы для подсветки.

Выбор мебели

«Я часто вижу, как небольшие пространства переполнены мебелью с высокой спинкой, а большие пространства кажутся пустующими», — говорит Марсьяль.

Для небольших помещений дизайнер рекомендует выбирать компактную мебель с узкими подлокотниками. В небольших помещениях важно, чтобы вокруг мебели оставалось свободное пространство.

Для комнат с низкими потолками дизайнер советует выбирать мебель с тонкими ножками и низкой спинкой, чтобы создать впечатление более высокого потолка и широкого пространства.

Для больших комнат с высокими потолками Марсьяль подчеркивает важность использования больших предметов, таких как диван и кресло, чтобы избежать «ощущения пустого танцпола», даже если вы предпочитаете минимализм.

Отсутствие текстур

«Интерьер становится более интересным, если в нем присутствует разнообразие текстур: холодные (мраморный журнальный столик, зеркала, металлические ножки и светильники) и теплые (бархатное кресло, деревянный пол), гладкие (шелковые подушки, занавески из тафты) и фактурные (ткань букле на креслах, растения, отделка на занавесках). А также простые, геометрические и образные аксессуары или разнообразие тканей».

Марсьяль предлагает оставаться в пределах одной цветовой гаммы, чтобы интерьер был более утонченным.

Размер мебели

По словам Саманты Галлахер, соучредительницы IG Workshop и основательницы Art+Loom, самая большая ошибка в интерьере жилых комнат — неправильные размеры мебели. «Обычно люди выбирают слишком маленький диван, боясь заполнить пространство. Они также могут взять ковер стандартного размера, который будет слишком мал для их гостиной».

Как же решить эту проблему? Лучше выбрать размер побольше, а не поменьше. Обозначьте гостиную зону большим ковром. Попробуйте создать u-образную зону для отдыха или общения с друзьями. Это можно сделать при помощи дивана и двух стульев с одной стороны и третьим стулом — с другой. «Убедитесь, что у вас есть другие сидячие места, чтобы сбалансировать L-образную часть данной зоны», — говорит Галлахер.

Сочетание элементов

Еще одна ошибка, о которой рассказал Кевин Исбелл из Kevin Isbell Interiors, — это избыток сочетающихся элементов. Журнальные столики сочетаются с коктейльным столиком, или диван сочетается со всеми стульями. Используйте детали, которые будут цеплять взгляд. «В противном случае, если все элементы будут сочетаться по цвету, это вызовет ощущение статичности», — объясняет дизайнер.

Чтобы оживить пространство, Исбелл рекомендует ставить разные журнальные столики рядом с диваном. «И помните, все столики должны иметь одинаковую высоту».

Он предлагает выбирать настольные лампы одинаковой высоты и так, чтобы абажуры располагались по обе стороны дивана.

«Что касается сочетающихся стульев, найдите что-то, что вам нравится, выберите ткань, которая будет вписываться в общий интерьер комнаты и одновременно сочетаться с тканью дивана, не являясь ее точной копией. Только одно такое изменение уже даст ощутимый результат. Интерьер комнаты будет казаться более продуманным. Уйдет ощущение, что вы работали над интерьером впопыхах».

Шторы

Разработка дизайн-проекта интерьера — это не только обсуждение того, что вы должны делать, но и того, чего делать не стоит. Рокси Те Оуэнс, основатель и креативный директор Society Social, заметила, что люди не часто используют шторы. «Я убеждена, что они играют ключевую роль в восприятии пространства, несмотря на то, что мы не часто задумываемся о их роли в интерьере», — объясняет Рокси.

«Шторы функциональны, они создают чувство уединенности, смягчают свет и красиво обрамляют пространство. Мы считаем, что без штор интерьер гостиной ощущается незавершенным. Не важно, что именно вы выберете: рулонные шторы их ткани, короткие шторы с волнистым краем или эффектную узорчатую драпировку».

Пространство

Дизайнер интерьера Лиз Каан заметила, что в большинстве случаев люди не задумываются об эффективном использовании пространства. «Лучший способ обставить гостиную — это определить фокус(ы), схемы передвижения и попытаться использовать пространство по максимуму. Большое пространство вокруг предметов мебели и между ними позволяет потоку энергии энергии беспрепятственно передвигаться по всему дому», — говорит Каан.

Перевод: Forbes