Страны с самым быстрым ростом цен на недвижимость в 2023 году

В каких странах цены на жильё растут быстрее всего? Данные по миру и отдельно по Евросоюзу.

Во втором квартале 2023 года процентные ставки по кредитам, которые до этого стремительно росли почти во всех странах, снизились с 10,9% до 3%. Такая тенденция приводит к росту стоимости жилья в глобальном масштабе.

Этому тренду способствуют и другие факторы:

Рост численности населения . Увеличение числа людей, нуждающихся в жилье, оказывает давление на рынок, поднимая спрос и цены.

. Увеличение числа людей, нуждающихся в жилье, оказывает давление на рынок, поднимая спрос и цены. Дефицит предложений. Недостаток доступных объектов недвижимости также поднимает цены. Ограниченное предложение стимулирует конкуренцию среди покупателей.

Задержки в строительстве. Задержки в реализации новых строительных проектов могут усугубить дефицит жилья, что ведет к росту стоимости существующих недвижимых объектов.

Вот так выросли цены на жильё в популярных для инвестиций странах ко второму кварталу 2023 года ( по данным Knight Frank ):

Страна Годовая динамика номинальных цен в % Турция 96% Литва 15% Хорватия 14% Греция 14% Северная Македония 12,9% Мексика 11,5% Венгрия 9,7% Болгария 9,5% Эстония 9,2% Кипр 9,0%

Эксперты прогнозируют, что в перспективе на рынках спрос будет сильно превышать предложение, а цены особенно начнут расти с конца 2024 года.

Как обстоят дела в Евросоюзе

Что касается ЕС, то во втором квартале нынешнего года цены на жильё там выросли на 0,3%, а арендная плата — на 0,7% в квартальном выражении. Такими данными делится Eurostat .

Годовая динамика выглядит уже иначе: на жильё цены снизились (на 1,1%), а вот на аренду — выросли на 3%. Если анализировать более долгий период, то за последние 13 лет стоимость жилья в странах Евросоюза выросла на 46%, а аренды — на 21%.

Рекордсмены по росту цен на жильё среди стран ЕС — Эстония (+211%), Венгрия (+180%), Литва (+152%), Латвия (+144%), Чехия (+122%), Люксембург и Австрия (+120% в обеих). Отрицательный рост отмечен в Греции (-14%), Италии (-8%) и на Кипре (-3%).