На рынке недвижимости все чаще и чаще стали появляться лаконичные и стильные дома простых форм. Такие коттеджи в силу своей универсальности, как правило, подходят под любой запрос покупателя, и потому пользуются спросом. Вот такой стильный дом мы нашли в Грузии — всего за €125,792.

Коттедж 2 спальни Тбилиси, Грузия € 121,965 5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1

Тбилиси — столица Грузии и крупнейший город этой страны. Здесь переплетаются культуры, столетия и менталитеты, это город контрастов и вкусной жизни, от которой никто не останется равнодушным. Всего в Тбилиси 10 административных районов. Глданский район расположен на севере города, и, как это часто бывает, был образован присоединением нескольких деревень к столице. Одной из таких деревень была Мухиани, что в переводе с грузинского означает «дубовая роща». Сейчас это спокойный район с хорошо развитой инфраструктурой, откуда удобно добираться в любую точку города (есть станция метро).

В Мухиани выставлен на продажу недавно построенный коттедж общей площадью 120 кв.м. Это стильный одноэтажный дом на 5 комнат с собственным земельным участком площадью 300 кв.м.

Коттедж привлекает, в первую очередь, панорамными окнами, откуда открывается отличный вид на собственный земельный участок. Плюс такое остекление наполняет дом светом и делает весь интерьер буквально «воздушным».

Судя по фотографиям, в доме сделан хороший ремонт в современном стиле: спокойные тона, хорошая качественная мебель и бытовая техника, продуманная система освещения. Планировка включает две спальни, 1 санузел, просторную гостиную-кухню, гардеробную комнату и террасу. К дому подключены и работают все необходимые инженерные сети, установлена сигнализация. Во дворе при желании можно разместить 2-3 машины.

Примечание. В Грузии иностранцы освобождены от налога на недвижимость. Также, приобретая недвижимость в стране на сумму от $100 тыс., можно получить краткосрочный ВНЖ на 1 год с возможностью продления. На инвестиционный ВНЖ сроком до 5 лет (а впоследствии, и на постоянный) можно претендовать, вложив более $300 тыс.