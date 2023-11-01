Альмерек, Казахстан

от €69,174

«Престиж» — современный комфортабельный дом простой формы с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на первом. Технология строительства пеноблочных коттеджей пользуется особой популярностью в Германии, Голландии, Скандинавских странах, где блоки из него называют “биоблоками”, поскольку в качестве исходного сырья используются только экологически чистые природные компоненты. Пенобетонные блоки (пеноблоки) — это легкий ячеистый бетон, получаемый в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены. Эта пена обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное распределение во всей массе в виде замкнутых ячеек. Технические данные: Строительный материал – Эко-панель Общая площадь — 199 кв.м.