«Престиж» — современный комфортабельный дом простой формы с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на первом.
Технология строительства пеноблочных коттеджей пользуется особой популярностью в Германии, Голландии, Скандинавских странах, где блоки из него называют “биоблоками”, поскольку в качестве исходного сырья используются только экологически чистые природные компоненты.
Пенобетонные блоки (пеноблоки) — это легкий ячеистый бетон, получаемый в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены. Эта пена обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное распределение во всей массе в виде замкнутых ячеек.
Технические данные:
Строительный материал – Эко-панель
Общая площадь — 199 кв.м.
Преимущества перед другими квартирами:
Функциональная и эргономичная планировка квартиры;
Наличие спальни, гостиной студии;
Все центральные инженерные коммуникации;
Свободные транспортные пути 25 минут от центра города;
Здоровая экология, воздух в 2 раза чище, чем в городе;
Перспективы развития города в северном направлении;
Развитая инфраструктура городка.
Описание:
«СТИЛЬ» — современный комфортабельный дом простой формы с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на первом. Дома по этому проекту теплые и сейсмостойкие. Приобретая такой дом, Вы также становитесь собственником участка.
Плоская крыша — это удобно!
Шезлонг с зонтом, столик для закусок, ноутбук с хорошим фильмом и… крыша становится не только любимым местом в доме, но и предметом зависти всех соседей!
Технические данные:
Строительный материал – Эко-панель
Общая площадь — 100/126 кв.м.
Современный двухуровневый коттедж, с различными классическими планировками, общей площадью 86 кв.м.
1-ый этаж: прихожая, санузел, кухня и гостиная.
2-ой этаж: 3 спальни и санузел.
Дом теплый и сейсмостойкий.
Приобретая такой коттедж, Вы становитесь еще и владельцем земельного участка.
Хит продаж с 2011 г. по настоящее время!
Технические данные:
Строительный материал – Эко-панель
Общая площадь — 86 кв.м.
Преимущества перед другими квартирами:
Функциональная и эргономичная планировка квартиры;
Наличие спальни, гостиной студии;
Все центральные инженерные коммуникации;
Свободные транспортные пути 25 минут от центра города;
Здоровая экология, воздух в 2 раза чище, чем в городе;
Перспективы развития города в северном направлении;
Развитая инфраструктура городка.
Описание:
Дом 3-этажный, 2-х подъездный, на 24 квартиры, в подъезде 12 квартир.
Отделка чистовая.
Площадь квартир от 38,4 -50,7 кв.м., 1-2 комнатные квартиры
Стройматериал — газобетонный блок.