Жибек жолы, Казахстан

Описание: «СТИЛЬ» — современный комфортабельный дом простой формы с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на первом. Дома по этому проекту теплые и сейсмостойкие. Приобретая такой дом, Вы также становитесь собственником участка. Плоская крыша — это удобно! Шезлонг с зонт…