  1. Realting.com
  2. Казахстан
  3. Талгарский район
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Талгарском районе, Казахстан

Алматинская область
5
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Коттеджный поселок Комфорт - 86
Коттеджный поселок Комфорт - 86
Коттеджный поселок Комфорт - 86
Коттеджный поселок Комфорт - 86
Коттеджный поселок Комфорт - 86
Показать все Коттеджный поселок Комфорт - 86
Коттеджный поселок Комфорт - 86
Жибек жолы, Казахстан
от
$56,074
Количество этажей 2
Современный двухуровневый коттедж, с различными классическими планировками, общей площадью 86 кв.м. 1-ый этаж: прихожая, санузел, кухня и гостиная. 2-ой этаж: 3 спальни и санузел. Дом теплый и сейсмостойкий. Приобретая такой коттедж, Вы становитесь еще и владельцем земельного уча…
Застройщик
Там Курылыс
Оставить заявку
Коттеджный поселок Престиж - 199
Коттеджный поселок Престиж - 199
Коттеджный поселок Престиж - 199
Коттеджный поселок Престиж - 199
Коттеджный поселок Престиж - 199
Показать все Коттеджный поселок Престиж - 199
Коттеджный поселок Престиж - 199
Жибек жолы, Казахстан
от
$73,140
Варианты отделки С отделкой
«Престиж» — современный комфортабельный дом простой формы с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на первом. Технология строительства пеноблочных коттеджей пользуется особой популярностью в Германии, Голландии, Скандинавских странах, где блоки из него называют “биоблоками”, …
Застройщик
Там Курылыс
Оставить заявку
Коттеджный поселок Милан
Коттеджный поселок Милан
Коттеджный поселок Милан
Коттеджный поселок Милан
Коттеджный поселок Милан
Коттеджный поселок Милан
Жибек жолы, Казахстан
от
$29,256
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Преимущества перед другими квартирами: Функциональная и эргономичная планировка квартиры; Наличие спальни, гостиной студии; Все центральные инженерные коммуникации; Свободные транспортные пути 25 минут от центра города; Здоровая экология, воздух в 2 раза чище, чем в городе; П…
Застройщик
Там Курылыс
Оставить заявку
OneOne
Коттеджный поселок Валдек
Коттеджный поселок Валдек
Коттеджный поселок Валдек
Коттеджный поселок Валдек
Коттеджный поселок Валдек
Показать все Коттеджный поселок Валдек
Коттеджный поселок Валдек
Жибек жолы, Казахстан
от
$19,504
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Преимущества перед другими квартирами: Функциональная и эргономичная планировка квартиры; Наличие спальни, гостиной студии; Все центральные инженерные коммуникации; Свободные транспортные пути 25 минут от центра города; Здоровая экология, воздух в 2 раза чище, чем в городе; П…
Застройщик
Там Курылыс
Оставить заявку
Коттеджный поселок Стиль - 100/126
Коттеджный поселок Стиль - 100/126
Коттеджный поселок Стиль - 100/126
Коттеджный поселок Стиль - 100/126
Коттеджный поселок Стиль - 100/126
Показать все Коттеджный поселок Стиль - 100/126
Коттеджный поселок Стиль - 100/126
Жибек жолы, Казахстан
от
$57,293
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Описание: «СТИЛЬ» — современный комфортабельный дом простой формы с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на первом. Дома по этому проекту теплые и сейсмостойкие. Приобретая такой дом, Вы также становитесь собственником участка. Плоская крыша — это удобно! Шезлонг с зонт…
Застройщик
Там Курылыс
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти