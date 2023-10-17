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Продажа новых домов в Porvoon seutukunta, Финляндия

Порвоо
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Вилла Новая с уникальным дизайном рядом с Хельсинки
Вилла Новая с уникальным дизайном рядом с Хельсинки
Порвоо, Финляндия
от
€539,500
Сдача в: 2024
Застройщик: StroiFin
Индивидуальная вилла с уникальным дизайном,  выполненная в скандинавском стиле: - Недалеко от оживленного Хельсинки и международного авиасообщения (узловой узел Хельсинки) - И параллельно на берегу Финского залива в окружении лесов и озер  До пляжа (Финский залив) - 500 м  Аэропорт Хельсинки - 50 км. Площадь дома с 4 спальнями, 2 санузлами и сауной - 184м2        
Вилла Новые дома в Порвоо рядом с Хельсинки
Вилла Новые дома в Порвоо рядом с Хельсинки
Порвоо, Финляндия
от
€469,000
Площадь 99 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Застройщик: StroiFin
Новый проект, разработанный в скандинавском стиле, предназначенный для инвесторов, которые хотят приблизиться к оживленному Хельсинки и международным рейсам ( Хельсинкский хаб ) А параллельно хочу быть в самом естественном, чистом и живописном месте Состоит из 10 домов – отдельных вилл и одноквартирных таунхаусов От 80 до 130 м2 жилой площади Все дома с удобным частным двором, автомобильные капсулы и гаражи Индивидуальный подход к каждому клиенту Дома расположены в стандартной готовой версии или сделаны для конкретных запросов клиентов Индивидуальные проекты интерьера индивидуальные проекты в соответствии с видением клиентов Ожидаемый результат продаж проекта – с декабря 2023 года по июнь 2024 года Последняя возможность купить новый дом в Порвоо ( больше нет земли )
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