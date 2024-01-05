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Виллы в Амстердам, Нидерланды

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13 объектов найдено
Вилла 11 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 11 комнат
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 11
Площадь 574 м²
Нидерланды 30 км от г.Амстердам Шикарная вилла с мансардой Двух…
€2,01 млн
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Вилла 7 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 7 комнат
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 7
Площадь 243 м²
Нидерланды 30 км от г.Амстердам Вилла с великолепным садом …
€1,67 млн
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Вилла 7 комнат с сауной в Амстердам, Нидерланды
Вилла 7 комнат с сауной
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 7
Площадь 270 м²
Нидерланды 30 км от г.Амстердам Стильная вилла в Ларене …
€1,23 млн
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Вилла 13 комнат с террасой в Амстердам, Нидерланды
Вилла 13 комнат с террасой
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 13
Площадь 686 м²
Нидерланды 30 км от г.Амстердам Вилла в лесной зоне Трё…
€3,53 млн
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Вилла 8 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 8 комнат
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 8
Площадь 440 м²
Нидерланды 50 км от г.Амстердам Вилла на берегу залива 2-эт…
€1,06 млн
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Вилла 7 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 7 комнат
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 7
Площадь 412 м²
Нидерланды 30 км от г.Амстердам Вилла с дизайнерским садом …
€2,23 млн
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Вилла в Амстердам, Нидерланды
Вилла
Амстердам, Нидерланды
Площадь 320 м²
Нидерланды 150 км от Амстердама   Имение с правом получения ВНЖ &nbs…
€1,50 млн
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Вилла в Амстердам, Нидерланды
Вилла
Амстердам, Нидерланды
Нидерланды 20 км на запад от Амстердама   Вилла в 20 км от Амстердама …
€1,79 млн
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Вилла 10 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 10 комнат
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 10
Площадь 480 м²
Нидерланды 20 км на запад от Амстердама, рядом с г. Harlem   Уютная вилла…
€2,10 млн
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Вилла в Амстердам, Нидерланды
Вилла
Амстердам, Нидерланды
Площадь 264 м²
Нидерланды 20 км на запад от Амстердама, направление г. Harlem   Шикарна…
€2,04 млн
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Вилла 9 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 9 комнат
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 9
Площадь 528 м²
Нидерланды 15 км от центра Амстердама   Вилла в 15 км от центра Амстерда…
€2,21 млн
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Вилла 11 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 11 комнат
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 11
Площадь 318 м²
Нидерланды   Вилла с конюшней   Уютная вилла - национальный памя…
€2,18 млн
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Вилла в Амстердам, Нидерланды
Вилла
Амстердам, Нидерланды
Площадь 512 м²
Нидерланды   Вилла с участком 1 га   Великолепная вилла в 85 км …
€3,86 млн
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Параметры недвижимости в Амстердам, Нидерланды

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