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Жильё в Амстердам, Нидерланды

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123 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Амстердам. Центр. Престижный квартал, в котором находятся : Государственный Музей, Музей …
€475,000
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Квартира 6 комнат в Амстердам, Нидерланды
Квартира 6 комнат
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 6
Площадь 201 м²
Амстердам. Трёхуровневая квартира с видом на залив. Площадь  апартаментов 201 м2 &…
€1,15 млн
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Квартира 4 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 4 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Амстердам. Двухуровневая красивая квартира в историческом центре Амстердама. Дом постройки 1…
€950,000
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Квартира 5 комнат с двором в Амстердам, Нидерланды
Квартира 5 комнат с двором
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 5
Площадь 120 м²
Этаж 1
Амстердам. 5-комнатный апартамент на первом этаже в  жилом комплексе Год постройки:…
€683,200
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Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 3
Амстердам. Апартамент в центре Амстердама. Исторический центр города. Дом постройки 1…
€728,000
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Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Этаж 4
Нидерланды г. Амстердам Апартамент с балконом 3-комнатный апартамент с балконом …
€364,000
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Дом 15 комнат в Амстердам, Нидерланды
Дом 15 комнат
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 15
Площадь 479 м²
Нидерланды г.Амстердам Большой дом на центральном канале …
€4,76 млн
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Дом 13 комнат с лифтом, с сауной в Амстердам, Нидерланды
Дом 13 комнат с лифтом, с сауной
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 13
Площадь 650 м²
Нидерланды г.Амстердам Шикарный дом на канале Шикарный …
€7,59 млн
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Дом 5 комнат в Амстердам, Нидерланды
Дом 5 комнат
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 5
Площадь 175 м²
Нидерланды г.Амстердам Дом в центре Амстердама Небольшой жи…
€953,750
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Квартира 3 комнаты с террасой в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты с террасой
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж 2
Нидерланды г.Амстердам 3-комнатная квартира с террасой 3-ко…
€666,400
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Квартира 4 комнаты с террасой в Амстердам, Нидерланды
Квартира 4 комнаты с террасой
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Нидерланды г.Амстердам Двухуровневый пентхаус с террасой …
€666,400
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Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 3
Нидерланды г.Амстердам Двухуровневый апартамент в центре Дв…
€672,000
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Квартира 2 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 2 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 2
Площадь 76 м²
Нидерланды г.Амстердам Квартира с балконом в доме на канале …
€515,200
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Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Нидерланды г.Амстердам 3-комнатная квартира в доме на канале …
€558,880
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Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 103 м²
Этаж 2
Нидерланды г.Амстердам Квартира в историческом доме на канале …
€504,000
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Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Нидерланды г.Амстердам Двухуровневый пентхаус Двухуров…
€502,880
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Квартира 5 комнат в Амстердам, Нидерланды
Квартира 5 комнат
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 5
Площадь 143 м²
Этаж 3
Нидерланды г.Амстердам Дом-апартаменты с 2 террасами Но…
€502,880
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Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 2
Нидерланды г.Амстердам Квартира в центре Амстердама 3-к…
€487,200
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Квартира в Амстердам, Нидерланды
Квартира
Амстердам, Нидерланды
Площадь 76 м²
Этаж 3
Нидерланды г.Амстердам Квартира в доме на реке Амстел Кварт…
€476,000
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Дом 6 комнат в Амстердам, Нидерланды
Дом 6 комнат
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 6
Площадь 206 м²
Нидерланды 17 км от Амстердама Дом в пригороде Амстердама …
€514,080
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Квартира в Амстердам, Нидерланды
Квартира
Амстердам, Нидерланды
Площадь 95 м²
Нидерланды г.Амстердам Квартира с французским балконом Квартира…
€446,880
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Квартира 4 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 4 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Этаж 8
Нидерланды г.Амстердам Квартира в новом доме у озера Очень …
€420,000
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Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Этаж 2
Нидерланды г.Амстердам 3-комнатная квартира в доме на канале …
€431,200
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Квартира 2 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 2 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 5
Нидерланды г.Амстердам Квартира в историческом доме 2-комнатная к…
€369,600
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Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Нидерланды г.Амстердам 3-комнатные апартаменты с балконом 3-ком…
€380,800
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Квартира 2 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 2 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 3
Нидерланды г.Амстердам Квартира рядом с Музеем Рембрандта 2-ком…
€481,600
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Квартира 3 комнаты с террасой в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты с террасой
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Этаж 4
Нидерланды г.Амстердам Квартира в доме с террасой на крыше 3-ко…
€616,000
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Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 5
Нидерланды г.Амстердам Квартира в доме у залива 3-комна…
€364,000
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Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 2
Нидерланды г.Амстердам Квартира с высокими потолками 3-комнатна…
€582,400
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Квартира 3 комнаты в Амстердам, Нидерланды
Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 2
Нидерланды г.Амстердам Квартира в западной части Амстердама 3-к…
€358,400
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Параметры недвижимости в Амстердам, Нидерланды

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